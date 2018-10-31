ЦБ попросит страховщиков засекретить информацию о своих клиентах

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ЦБ считает нужным унифицировать требования к защите коммерческой информации, которая содержится в договорах страхования и перестрахования, сообщил «Ведомостям» его представитель Денис Абрамов / Ведомости

Страховщикам придется засекречивать информацию о своих клиентах при перестраховании. Стандарт о защите коммерческой информации при перестраховании до конца года должен будет подготовить Всероссийский союз страховщиков (ВСС), объявил в среду его президент Игорь Юргенс.

Ускориться с подготовкой такого стандарта попросил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, присутствовавший на заседании союза в среду. Придумать стандарт – инициатива ЦБ, рассказали «Ведомостям» два участника группы, занимающейся разработкой документа.