ЦБ попросит страховщиков засекретить информацию о своих клиентах
Стандарт засекречивания разработает Всероссийский союз страховщиков, он коснется передачи данных при перестраховании
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ЦБ считает нужным унифицировать требования к защите коммерческой информации, которая содержится в договорах страхования и перестрахования, сообщил «Ведомостям» его представитель
Денис Абрамов / Ведомости
Страховщикам придется засекречивать информацию о своих клиентах при перестраховании. Стандарт о защите коммерческой информации при перестраховании до конца года должен будет подготовить Всероссийский союз страховщиков (ВСС), объявил в среду его президент Игорь Юргенс.
Ускориться с подготовкой такого стандарта попросил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, присутствовавший на заседании союза в среду. Придумать стандарт – инициатива ЦБ, рассказали «Ведомостям» два участника группы, занимающейся разработкой документа.
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