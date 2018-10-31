Финансы / Страхование

ЦБ попросит страховщиков засекретить информацию о своих клиентах

Стандарт засекречивания разработает Всероссийский союз страховщиков, он коснется передачи данных при перестраховании
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Страховщикам придется засекречивать информацию о своих клиентах при перестраховании. Стандарт о защите коммерческой информации при перестраховании до конца года должен будет подготовить Всероссийский союз страховщиков (ВСС), объявил в среду его президент Игорь Юргенс.

Ускориться с подготовкой такого стандарта попросил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, присутствовавший на заседании союза в среду. Придумать стандарт – инициатива ЦБ, рассказали «Ведомостям» два участника группы, занимающейся разработкой документа.

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