Почему стоит рефинансировать ипотеку даже после повышения ставок

Жилищные кредиты во многих банках уже не такие дешевые, как пару месяцев назад

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Некоторые банки не снижают ипотечные ставки собственным заемщикам, но охотно рефинансируют чужие ссуды Евгений Разумный / Ведомости

Ставки ипотеки плавно снижались с середины 2015 г. и к концу лета этого года опустились до исторического минимума, потеряв за этот период 3–5 процентных пунктов (п. п.). Темпы кредитования резко увеличились: только за девять месяцев этого года банки выдали ипотеки на 2,07 трлн руб.

Точно так же вели себя и ставки рефинансирования жилищных кредитов – к осени многие банки предлагали такие займы под 8,7–9,5%. Значительное число ипотечных заемщиков уже успели воспользоваться моментом и снизить ставки действующих кредитов в своем или ином банке – по данным аналитической компании «Русипотека», за девять месяцев 2018 г. около 11% от сумм выданной ипотеки пришлось на рефинансирование; в отдельных банках доля рефинансирования превысила 40% («Юникредит», «Российский капитал», Райффайзенбанк).