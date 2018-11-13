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Банки раздают все больше ипотечных кредитов

Рост ставок этому пока не мешает
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Пятнадцать крупнейших ипотечных банков всего за девять месяцев 2018 г. выдали более 2 трлн руб. ипотеки, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие из них за январь – сентябрь выдали больше кредитов, чем за весь прошлый год. Это следует из рэнкинга ипотечных банков, составленного «Дом.рф» и Frank RG. В статистике выдач учитывалось рефинансирование ипотеки – как кредитов других банков, так и собственных. На эти 15 банков приходится 90% выдач ипотеки в России, указывает «Дом.рф».

Как выдавалась ипотека

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Комментарии
grigoire
10:11 13.11.2018
Фактор перекредитования не раскрыт. Прежние ипотечные ставки были 11-13%, в первой половине года можно было взять у сбера по 9,5% были предложения по другим банкам. Соответственно, переток надо рассчитать и это тоже фактор роста выдач.
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