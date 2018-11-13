Сбербанк попросил ЦБ смягчить требования к ипотеке с низким взносом

«Я сам много лет скитался по общежитиям и съемным квартирам, я знаю, что это такое», – заявил Герман Греф

Сбербанк ведет переговоры с Центробанком о снижении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк ведет переговоры с Центробанком о снижении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (т. е. менее 20% от цены жилья). Об этом во вторник заявил президент госбанка Герман Греф.

В начале октября ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотеке, первоначальный взнос по которой ниже 20%. С 1 января коэффициент по таким ссудам составит 200% вместо 150%. Фактически это означает, что такие кредиты будут сильнее давить на достаточность капитала у банков.

По словам Грефа, если регулятор не изменит этот подход, Сбербанку придется существенно повысить ставки по ипотеке, что в первую очередь ударит по молодым заемщикам. Они не всегда могут набрать денег на первоначальный взнос, но гасят ипотеку быстрее, объясняет он. «Я сам много лет скитался по общежитиям и съемным квартирам, я знаю, что это такое», – посетовал Греф.

Сбербанк пытается представить регулятору статистику, которая доказывает, что уровень просроченной задолженности не зависит от первоначального взноса, рассказал Греф. В выдачах 2018 г. доля ипотеки с небольшим первоначальным взносом у Сбербанка составляет 36%.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ и представителям крупнейших банков.