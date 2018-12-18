АСВ должно ЦБ на 130 млрд рублей меньше, чем планировало
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Этот год для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сложился лучше, чем оно могло себе представить. Агентство, три года занимавшее у Центробанка на выплаты пострадавшим вкладчикам, планировало к концу этого года задолжать регулятору 925 млрд руб. Получилось 797 млрд руб., сообщил представитель АСВ в ответ на вопросы «Ведомостей».
Не сбылся и прогноз выплат, следует из его комментария: агентство собиралось в этом году перечислить вкладчикам рухнувших банков 350 млрд руб., но потребовалось вдвое меньше – 180 млрд руб. Из них уже выплачено 158 млрд руб., уточнил представитель АСВ. Поступления в фонд страхования вкладов (взносы банков и возврат средств из конкурсной массы) к 10 декабря составили 213 млрд руб., продолжает он, еще 9 млрд руб. агентство ожидает до конца года.
Занимать у ЦБ госкорпорация начала во второй половине 2015 г., когда ее фонд опустел. К тому моменту ЦБ уже два года проводил расчистку банковского сектора. В 2013 г. на выплаты вкладчикам АСВ направило 104 млрд руб., в 2014 г. – 202 млрд, а в 2015 г. – 369 млрд.
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