Банки все больше увлекаются розницей, отложив корпоративное кредитование

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За 10 месяцев 2018 г. корпоративное кредитование выросло на 5,9%, портфель достиг 32,98 трлн руб., следует из статистики Центробанка

За 10 месяцев 2018 г. корпоративное кредитование выросло на 5,9%, портфель достиг 32,98 трлн руб., следует из статистики Центробанка. Результат вдвое лучше, чем год назад, когда корпоративный портфель увеличился на 2,9%, но впечатляющим этот рост не выглядит – особенно в сравнении со стремительным ростом кредитования населения. Оно увеличилось на 18,7%, портфель достиг 14,4 трлн руб.

Если не учитывать значительный рост кредитов нерезидентам у ВТБ в сентябре, то данные по корпоративному сектору в целом окажутся даже ниже, замечает аналитик Fitch Александр Данилов. В сентябре валютные кредиты ВТБ нерезидентам на срок свыше трех лет выросли на 434 млрд руб., следует из отчетности госбанка по российским стандартам. В международной отчетности он указал, что это ссуды, выданные «государственным органам власти». Но кто именно получил деньги, ВТБ раскрывать не стал.