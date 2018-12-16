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Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26. За последние два года решения ЦБ по ставке расходились с прогнозами аналитиков примерно на 10 б. п. – почти вдвое больше, чем в других развивающихся странах, приводил накануне Bloomberg расчеты JPMorgan Chase.

Совет директоров ЦБ внимательно рассматривал аргументы как за сохранение, так и за повышение ставки, подчеркнула его председатель Эльвира Набиуллина. В пользу первого говорил, например, слабо растущий внутренний спрос: оборот розницы в октябре замедлился до 1,9% в годовом выражении с 2,2% месяцем ранее. Руководители территориальных подразделений указывали ЦБ на низкий спрос и неоднородность динамики потребления в регионах, сообщила Набиуллина.