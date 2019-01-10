Банки вернули ЦБ 160 млрд рублей
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Банки вернули ЦБ деньги, привлеченные по операциям репо: в четверг, 10 января, задолженность банков снизилась с 163,8 млрд до 3 млрд руб., следует из данных регулятора.
Всплеск задолженности по репо произошел 8 января – за день этот показатель вырос с 3,6 млрд до 153,8 млрд руб. К среде, 9 января, банки были должны ЦБ уже 163,8 млрд руб. Последний раз банки занимали столь большие суммы у регулятора в сентябре 2017 г. – тогда они привлекли более 530,5 млрд руб.
Кому на два дня потребовались 150 млрд руб. – неизвестно. ВТБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», МКБ, Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, «Ак барс» и «Юникредит банк» в январе не брали денег по репо с ЦБ, сообщили их представители.
В Сбербанке, «Русском стандарте», «Абсолюте», Газпромбанке и «Восточном» никаких предупреждений от ЦБ и ФАС не получали, добавили их представители.
Рост задолженности по репо, скорее всего, связан с периодом усреднения обязательных резервов, считает старший аналитик долгового рынка «Уралсиба» Ирина Лебедева. Банки обязаны хранить на счетах в ЦБ определенный процент от своих обязательств, при этом часть средств размещается на спецсчетах, а для оставшегося берется в расчет средний уровень корсчетов за определенный период – так называемый период усреднения, объясняет она. Очередной период усреднения банковских резервов завершился 8 января, следует из графика ЦБ.
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