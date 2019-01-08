Финансы / Банки

Банки заняли в ЦБ более 150 млрд рублей по репо

За весь прошлый год максимальная задолженность банков по репо достигала 34,6 млрд рублей
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Во вторник, 8 января, банки заняли у ЦБ по операциям репо чуть более 150 млрд руб., следует из данных регулятора: до этого они должны были ему всего лишь 3,6 млрд руб. Последний раз банки должны были столько ЦБ в сентябре 2017 г. – тогда они привлекли более 530,5 млрд руб. Кто привлек от ЦБ деньги под залог ценных бумаг, регулятор не раскрывает.

Альфа-банк и МКБ не заключали сделок репо с ЦБ, сообщили «Ведомостям» их представители. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, другие банки из топ-20 на запрос «Ведомостей» не ответили.

Максимальный размер долга банков по репо перед ЦБ в прошедшем году достигал 34,6 млрд руб.: чуть более 31 млрд руб. они заняли 7 сентября. Тогда же, в начале сентября, банки резко нарастили задолженность перед ЦБ еще по одному инструменту – краткосрочным кредитам под залог нерыночных активов. 6 сентября долг банков по кредитам до семи дней вырос с 9,9 млрд до 505,7 млрд руб., и затем большую часть осени и декабря этот показатель колебался в диапазоне от 100 млрд до 500 млрд руб.

Тогда деньги у ЦБ в основном занимал ВТБ. В сентябре госбанк привлек 350 млрд руб. по кредитам на срок до 30 дней, а по итогам октября его задолженность перед ЦБ выросла до 420 млрд руб., следовало из отчетности ВТБ по российским стандартам. Из нее же было видно, что в сентябре у ВТБ выросли валютные кредиты нерезидентам на срок свыше трех лет – на 434 млрд руб. (в эквиваленте). В международной отчетности госбанк указал, что на схожую сумму – на 445 млрд руб. – выросли кредиты «государственным органам власти».

В III квартале ВТБ достаточно динамично увеличивал корпоративный кредитный портфель и, чтобы профинансировать этот рост «в контексте достаточно умеренного роста рынка розничных пассивов», прибег к средствам ЦБ, объяснял первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин. Имена и количество заемщиков, обеспечивших такой рост портфеля, банк не раскрыл.

В первых числах сентября прошлого года была закрыта сделка по расформированию консорциума швейцарского трейдера Glencore и Qatar Investments Authority (QIA), через который они владели 19,5% акций «Роснефти». Glencore получил 0,57% акций «Роснефти», а QIA – 18,93%. О завершении этой сделки Glencore сообщил 7 сентября. Собеседники «Ведомостей» и источники агентства Reuters связывали рост задолженности банков перед ЦБ с этой сделкой. ВТБ финансирование сделки категорически опровергал. «Группа ВТБ никогда не предоставляла и не планирует предоставлять кредит QIA для финансирования сделки по приобретению доли «Роснефти», – подчеркивал представитель банка.

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