ВТБ объяснил, зачем занимал сотни миллиардов рублей у ЦБ
Привлечение дорогих денег регулятора снизило доходность бизнеса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В январе – сентябре группа ВТБ заработала 139,7 млрд руб. чистой прибыли, что на 85% больше, чем годом ранее
Андрей Гордеев / Ведомости
В III квартале ВТБ «достаточно динамично» увеличил кредитный портфель, рассказал на телефонной конференции, посвященной квартальной отчетности, первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Кредиты юрлицам за квартал выросли на 11,4% – до 8,3 трлн руб.
Для финансирования этого роста «в контексте достаточно умеренного роста рынка розничных пассивов» банк, по словам Олюнина, прибег к привлечению более дорогих средств ЦБ. В III квартале средства физлиц в госбанке выросли на 2,2% до 3,9 трлн руб., а юрлиц – практически не изменились: (+0,8%) до 5,8 трлн руб., говорится в отчетности ВТБ по международным стандартам. Центробанку ВТБ остался должен по итогам сентября 350 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}