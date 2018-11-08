Финансы / Банки

ВТБ объяснил, зачем занимал сотни миллиардов рублей у ЦБ

Привлечение дорогих денег регулятора снизило доходность бизнеса
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В III квартале ВТБ «достаточно динамично» увеличил кредитный портфель, рассказал на телефонной конференции, посвященной квартальной отчетности, первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Кредиты юрлицам за квартал выросли на 11,4% – до 8,3 трлн руб.

Для финансирования этого роста «в контексте достаточно умеренного роста рынка розничных пассивов» банк, по словам Олюнина, прибег к привлечению более дорогих средств ЦБ. В III квартале средства физлиц в госбанке выросли на 2,2% до 3,9 трлн руб., а юрлиц – практически не изменились: (+0,8%) до 5,8 трлн руб., говорится в отчетности ВТБ по международным стандартам. Центробанку ВТБ остался должен по итогам сентября 350 млрд руб.

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