Финансы / Банки

ВТБ купит третий банк за год

Госбанк поглотит тюменский Запсибкомбанк
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ВТБ приобретет более 70% акций тюменского Запсибкомбанка, объявил госбанк. Запсибкомбанк занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 117 млрд руб. Капитал Запсибкомбанка на 1 октября – 15,7 млрд руб., прибыль с начала года – 1,5 млрд руб., говорится в его российской отчетности. Сумму сделки ВТБ не раскрыл.

Переговоры о покупке Запсибкомбанка продолжались несколько лет. Их ВТБ начал еще весной 2016 г., рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к группе ВТБ, а также финансист, занимающийся сделками M&A. Стороны долго не могли договориться по цене, говорили собеседники «Ведомостей».

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