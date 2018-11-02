ВТБ может потратить 1,7 млрд рублей на выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

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ВТБ предложил миноритариям вполне приемлемую цену Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ в пятницу объявил, что намерен выкупить акции «Возрождения» у миноритариев, госбанк готов заплатить по оферте 481,68 руб. за одну обыкновенную акцию «Возрождения». У миноритариев банка есть 70 дней, чтобы принять или отклонить это предложение.

В начале октября ВТБ стал владельцем 85% «Возрождения», выкупив их у Промсвязькапитала Дмитрия Ананьева. Последний был вынужден продать банк после санации Промсвязьбанка силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, подконтролен ЦБ). Со стороны продавца сделку вел фонд Bonum Capital. По закону оферту необходимо делать при консолидации 30%, 50% и 75% акций, указывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. Цена акций по оферте должна быть не ниже, во-первых, средневзвешенной цены бумаг по результатам торгов за полгода, а во-вторых — не ниже цены, по которой ВТБ купил контрольный пакет «Возрождения», говорит он.

Миноритарным акционерам «Возрождения» принадлежит 3,56 млн акций банка. Это значит, что если они согласятся продать все принадлежащие им акции, ВТБ может потратить на их выкуп около 1,72 млрд руб. По расчетам «Ведомостей», средневзвешенная цена акций «Возрождения» по результатам торгов за последние полгода составила 413,98 руб.