ВТБ купил еще один банк

ВТБ договорился с акционерами нижегородского Саровбизнесбанка о покупке 81% его акций, Саровбизнесбанк

ВТБ договорился с акционерами нижегородского Саровбизнесбанка о покупке 81% его акций, сообщил сегодня госбанк.

Сделку планируется закрыть до конца года после согласований с регуляторами. «Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций», — говорится в сообщении. Переход Саровбизнесбанка под бренд ВТБ запланирован на 2020 г.

Приобретаемый ВТБ актив – крупный региональный банк (входит в топ-120 по размеру активов). В 2005 – 2011 гг. его развивал тогдашний контролирующий акционер Владимир Кириенко, сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Сегодня крупнейшие акционеры – бывший вице-президент «Транснефти» Владимир Травин (30,94%) и президент банка Ирина Алушкина (19,99%).

«Саровбизнесбанк – один из лидеров банковского сектора всего Приволжья, обслуживающий свыше 180 000 активных клиентов, банк эффективен и финансово устойчив. Предстоящая интеграция позволит ВТБ существенно увеличить свою долю как на рынке привлечения, так и кредитования физлиц», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Всего неделю назад ВТБ купил контрольный пакет (85%) другого крупного банка — «Возрождение», входящего в топ-40 российских банков. Сделка была закрыта спустя четыре месяца после того, как предправления ВТБ Андрей Костин объявил, что госбанк заинтересовался покупкой «Возрождения», причем сделал это «по просьбе ЦБ». «Возрождение» принадлежало братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после того как ЦБ забрал на санацию другой их актив, Промсвязьбанк, он потребовал от братьев снизить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%. Сделка не складывалась, срок предписания пришлось продлевать, и регулятор сам подыскал покупателя.

В январе Костин выступил против предложения ФАС в адрес ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций или блокпакетов в них. По оценке Костина, все банки должны регулироваться одинаково: «Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить – вот государственным даем это, а частным нет». В начале сентября Костин рассказал о планах купить до конца года «два маленьких региональных банка». «[Эти два банка] позволят нам нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях. Скоро все откроется. Сейчас будут переговоры, до конца поставим точку и все расскажем», — отметил Костин.

«Саровбизнесбанк — актив довольно качественный. Его нынешние собственники, принимая решение о продаже, могли исходить из того, что, с одной стороны, у них нет возможностей для экспансии или больших инвестиций в ИТ и комплаенс, с другой — рост регулятивной нагрузки и цифровизации банковской сферы продолжит давить на финансовый результат малых и средних банков в ближайшие годы. В таких условиях, скорее всего, ВТБ приобретает банк с дисконтом к капиталу, что, в свою очередь, выгодно и госбанку. Реальная стоимость Саровбизнесбанка, на наш взгляд, сопоставима с капиталом, что играет на руку ВТБ. Даже с учетом покупки «Возрождения» приобретение Саровбизнесбанка не должно оказать значительного влияния на капитал ВТБ», — считает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Ключевым регионом для Саровбизнесбанка является Нижегородская область, там исторически сильны позиции именно местных банков. Поэтому покупка банка для ВТБ может означать желание банка усилить свое присутствие в Приволжье и Нижегородской области прежде всего», — отметил эксперт.