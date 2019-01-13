Сбербанк поспешил сообщить о начале работы с Единой биометрической системой
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11 января Сбербанк сообщил, что с 31 декабря собирает биометрические данные россиян для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 своих отделениях, в том числе более чем в 100 офисах в Москве. Это соответствует 20% сети, заявил банк. Подключить к ЕБС к концу года именно такой процент отделений ЦБ требовал от всех банков. Полный список подразделений, работающих с ЕБС, Сбербанк опубликовал на сайте. Так же поступил и ЦБ, ставший одним из инициаторов создания системы. Оператор ЕБС – «Ростелеком».
ЕБС позволит россиянам, сдавшим биометрию – изображения лиц и слепки голосов – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную.
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