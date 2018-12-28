Технологии распознавания лиц повышают безопасность граждан

Объем рынка технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности достигнет $34,81 млрд к 2025 году, прогнозируют аналитики исследовательской компании MarketsandMarkets. Одна из сфер применения искусственного интеллекта — системы видеонаблюдения с компьютерным зрением. Такие технологии уже работают в России: компания КРОК с 2016 года внедряет на объектах транспортной инфраструктуры Сахалина систему видеоидентификации физических лиц, позволяющую предупреждать чрезвычайные происшествия и террористические акты на вокзалах и в аэропортах области.

Для чего нужны системы биометрической видеоидентификации

Сегодня в крупных городах не осталось мест массового скопления людей, которые не были бы оборудованы традиционными системами видеонаблюдения — видеокамерами. Они помогают расследовать происшествия, но мало способствуют их предотвращению. Появившиеся позже решения по видеоаналитике более эффективны: они способны выделять определенные объекты — например, автомобили или фигуры людей — из общего потока и идентифицировать их, их поведение и характеристики. К 2016 году технологии распознавания лиц достигли такого уровня развития, достоверности и скорости, что стало возможно использовать их для промышленного применения, объясняет руководитель направления интеллектуальных городских систем КРОК Олег Майданский.

Олег Майданский, руководитель направления интеллектуальных городских систем

Системы биометрической видеоидентификации переживают сейчас бурное развитие. Именно эта технология дает возможность, сравнив по множеству параметров полученные камерами изображения с тысячами записей в базах данных различных структур и ведомств, найти нужные и опознать человека. Такие системы используются и в «мирных» целях. Финансовые организации применяют биометрию для подтверждения личности клиентов. Но биометрические системы видеоидентификации незаменимы и для обеспечения общественной безопасности. Например, чтобы в режиме реального времени находить среди тысяч пассажиров в аэропорту или на вокзале людей, объявленных в розыск. По российскому законодательству, обеспечение транспортной безопасности, противодействию терроризму и поиск преступников — это единственные случаи, когда не нужно согласие людей на обработку их биометрических данных.

Как выбрать подрядчика для создания системы распознавания лиц

В 2014 году правительство Сахалинской области утвердило концепцию программно-аппаратного комплекса «Безопасный город», направленного на повышение безопасности региона. Он призван координировать действия служб и организаций, которые отвечают за предупреждение чрезвычайных ситуаций, борьбу с природными и техногенными угрозами, а также за обеспечение правопорядка. Одним из этапов внедрения комплекса как раз и стало создание системы распознавания лиц на ключевых объектах транспортной инфраструктуры.

Конкурс на выполнение этого проекта выиграл системный интегратор КРОК. Первым этапом реализации стало внедрение системы в международном аэропорту Южно-Сахалинска — в 2016 году там заработали сразу 12 биометрических видеокамер. Камеры анализируют поток посетителей аэропорта, обрабатывая за год до 3 миллионов лиц — пассажиров, провожающих, сотрудников аэропорта. Если система идентифицирует разыскиваемого человека, сотрудники правоохранительных органов мгновенно получают уведомления.

Прежде чем решиться на реализацию данного проекта, специалисты Агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области тщательно изучили существующие на рынке решения по распознаванию лиц. Чтобы быть уверенными, что технологии достигли необходимого уровня зрелости. Задача ведь не просто «распознать лицо», а выделить из потока людей, в реальных (а не лабораторных) условиях освещенности лица, и, затем, моментально провести их сопоставление с хранящимися в соответствующих базах данных розыскными записями. При этом добившись максимальной достоверности такого сопоставления, вспоминает Сергей Попов, заместитель председателя Правительства Сахалинской области.

Попов Сергей, заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Задача системного интегратора состояла в том, чтобы реализовать проект «под ключ». За программную часть сахалинского проекта КРОК отвечают продукты российских разработчиков, в том числе, программное обеспечение системы видеоидентификации «Визирь» «Центра Речевых Технологий», криптошлюзы «Инфотекс», антивирусы «Лаборатории Касперского», система защиты от несанкционированного доступа «Кода Безопасности». Аппаратное обеспечение системы интеллектуального видеонаблюдения организовано на базе оборудования Huawei. Кроме выбора оборудования, его поставки, монтажа и настройки, а также настройки программного обеспечения, нужно было выполнить требования регуляторов по информационной безопасности.

Как внедрить видеоидентификацию на транспорте

При работе системных интеграторов на объектах транспортной инфраструктуры возникают свои сложности. К примеру, невозможно остановить работу международного аэропорта, чтобы проложить провода и смонтировать камеры. Эти процедуры приходилось вписывать в текущий режим работы аэропорта и подстраиваться под его график.

«Выполнять работы по внедрению биометрических камер приходилось параллельно с основными процессами аэропорта, движением пассажиров на остров и с острова, — вспоминает Олег Майданский. — Где-то в ночное время, где-то – в выходные дни, чтобы минимизировать влияние внедрения проекта на работу аэропорта».

Другая проблема связана с тем, что интегратору приходится иметь дело с уже построенным зданием. Биометрические камеры нужно разместить на определенной высоте и под определенным углом, правильно выставить свет — эти факторы критически влияют на качество изображения и способность системы точно распознавать лица. Даже крепление камер, в ряде случаев, оказалось непростой задачей: стандартные крепежи не подходили, пришлось проектировать собственные крепежные решения.

Кроме того, системному интегратору пришлось решить коммуникационные задачи — наладить каналы связи, обеспечить их производительность и качество работы. Защитить их средствами обеспечения информационной безопасности.

В итоге в рамках первой очереди проекта специалисты КРОК развернули программно-аппаратный комплекс биометрической видеоидентификации в аэропорту Южно-Сахалинска, установили серверное оборудование и внедрили средства информационной безопасности. Защищенный доступ к комплексу получили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД по Сахалинской области.

Насколько эффективны системы биометрической видеоидентификации

КРОК начал работы по созданию системы в сентябре 2016 года и завершил их уже в декабре. Так аэропорт Южно-Сахалинска стал первым аэропортом в стране, в котором все входы и выходы были полностью взяты под контроль системой биометрической видеоидентификации, введенной в промышленную эксплуатацию. Каждый человек, прилетающий на Сахалин или заходящий в здание аэропорта, оказывается в зоне действия биометрических камер.

Система идентифицирует 98% лиц в потоке — грубо говоря, возможны только две ошибки распознавания на сто человек. Это примерно на 15% выше средних показателей других решений на рынке. Такая эффективность стала результатом точного подбора рубежей контроля с учетом особенностей архитектуры и требований к освещенности в разные сезоны. Работа над улучшением продолжается — точность и скорость распознавания постоянно повышается, а интегратор исправляют возникающие редкие ошибки идентификации.

Первый проект по созданию системы видеоидентификации физических лиц в аэропорту Южно-Сахалинска, через который идет основной пассажиропоток на острове, областная администрация и правоохранительные органы региона признали успешным и решили расширять систему. В 2017 году система биометрической видеоидентификации заработала еще на четырех сахалинских объектах — 23 биометрических камеры появились в аэропортах в городах Оха и Шахтерск, Холмском морском торговом порту и на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска. К концу 2018 года сахалинская система видеоидентификации физических лиц уже включает в себя 51 биометрическую камеру.

По словам заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сергея Попова, к концу 2018 года все объекты транспортной инфраструктуры о.Сахалин оборудованы системой видеоидентификации физических лиц и можно уверенно утверждать, что это уникальный и первый проект такого масштаба в РФ. Следующий этап — расширение системы на всю территорию области с оснащением не только объектов транспортной инфраструктуры, но и других социально и общественно важных объектов. При этом, важно понимать, что это не какие-то отдельные локальные объекты, а развитие уже существующей единой региональной системы видеоидентификации. Таким образом Сахалин станет первым российским регионом, в котором на самом современном уровне будет решена задача комплексной идентификации не только всего пассажиропотока, но и биометрического видеомониторинга других социально и общественно важных и значимых объектов. Что, в свою очередь, безусловно повысит уровень безопасности и защищенности жителей области.

croc.ru