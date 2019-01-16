Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе

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Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе. Спрос на бумаги превысил предложение более чем вдвое и достиг 33,4 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,17% годовых. При открытии торгов среды доходность этого выпуска на Московской бирже составляла 8,21% годовых.

Сегодня Минфин проведет еще два аукциона ОФЗ. Министерство предложит инвесторам 11-летний выпуск на 15 млрд руб. и 10-летний инфляционный выпуск (ОФЗ-ин) на 5 млрд руб. В начале торгов 11-летние ОФЗ торговались на Московской бирже с доходностью 8,36% годовых. Доходность ОФЗ-ин составляла 3,31%.

Аналитиков результаты первого аукциона не удивили. Аппетит к риску сейчас рекордно хорош, и вполне вероятно, что Минфин разместит все бумаги, причем с минимальным дисконтом или вообще без него, предсказывал накануне аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин. И шестилетний, и 11-летний выпуски по-прежнему примерно на 0,2 процентных пункта (п. п.) дешевле других близких по срокам бумаг с фиксированным купоном, указал он. Шансы на успех аукциона ОФЗ-ин Коровин также оценивает высоко: в последнее время спрос на них растет, а предложение этих бумаг небольшое.

Успех размещения могло обеспечить и то, что это первый в этом году аукцион – накопился отложенный спрос, говорит руководитель аналитического блока УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев. Второй аукцион – бумаг с фиксированным купоном – сегодня тоже должен пройти успешно, а вот спрос на инфляционные ОФЗ, скорее всего, будет равен предложению, полагает он.