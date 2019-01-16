Финансы / Рынки

Доллар и евро подешевели на Московской бирже

Приостановка работы правительства США отложила новые санкции, а возвращение российского ЦБ на валютный рынок инвесторы игнорируют
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К 19.00 среды курс доллара на Московской бирже снизился на 47 коп. до 66,48 руб. Это минимальное значение с 14 декабря прошлого года – в тот день ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75% и объявил о возвращении на внутренний валютный рынок. Евро к 19.00 подешевел на 66 коп. до 75,75 руб. – последний раз европейская валюта столько стоила 17 декабря.

Рубль укрепляется сразу из-за нескольких благоприятных факторов, говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Приостановка работы правительства США обеспечила отсрочку по санкциям, спрос на бумаги развивающихся рынков растет, а нефть дорожает, перечисляет он.

Среди факторов поддержки рубля – общее оживление на рынках и растущий интерес к риску благодаря переговорам США и Китая по торговым вопросам, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Важно отметить и смягчившуюся риторику ФРС в части дальнейшего повышения ставки, добавляет он. Естественно, сказалась и ситуация на нефтяном рынке – котировки с начала года выросли более чем на 11%, закрепившись вблизи важного «психологического» уровня в $60 за баррель Brent, продолжает Харлампиев. К 19.30 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже стоил $60,66.

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