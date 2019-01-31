Центробанк планирует пересмотреть черный список клиентов банков и смягчить контроль

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Андрей Гордеев / Ведомости

Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ – чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией «Россия». По ее словам, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен. Это будет некая амнистия, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина. В ноябре 2017 г. ЦБ даже выпустил методические рекомендации, призывая банки комплексно анализировать действия клиента, прежде чем отказать в операции. Сейчас ЦБ думает о создании сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства, рассказала Набиуллина, подобный опыт есть в Сингапуре.