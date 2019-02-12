Иностранцы вложили рекордные суммы в российские ценные бумаги

Кроме нерезидентов, ОФЗ активно покупали системно значимые банки, отмечает ЦБ Максим Стулов / Ведомости

В январе спрос иностранцев на российские бумаги бил рекорды, следует из обзора Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». За месяц они купили акции российских компаний на 37,8 млрд руб. – это рекорд как минимум за последние пять лет, пишет ЦБ (более ранние данные недоступны). На покупки нерезидентами пришлось 50,6% общего объема торгов акциями, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи за месяц вырос на 6,4%, обновив исторический максимум: 31 января он поднимался до 2536,28 пункта. Индекс MSCI Russia в январе вырос на 13,2%, вернувшись к показателям апреля прошлого года.

Иностранные инвесторы активно покупали и ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ: за месяц они купили российский госдолг на 55 млрд руб., это максимум с января 2018 г. В результате доходность длинных выпусков снизилась на 50–60 базисных пунктов. При этом только половину ОФЗ нерезиденты купили на аукционах, остальное – на вторичном рынке, где приток средств нерезидентов произошел впервые за последний год.

Кроме нерезидентов ОФЗ активно приобретали системно значимые банки – на 38,6 млрд руб., отмечает ЦБ. Альфа-банк в аукционах ОФЗ в январе не участвовал, но покупал гособлигации на вторичном рынке, сообщил его представитель, отказавшись раскрыть сумму. ВТБ регулярно проводит операции на рынке ОФЗ и в январе работал с госдолгом в рамках обычной деятельности, сказал его представитель. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Другие банки на запрос не ответили.

Рос спрос и на рубли, отмечает ЦБ. Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, за это же время индекс валют развивающихся рынков JPMorgan вырос на 3,3%.

Ситуация на российском рынке значительно улучшилась благодаря выросшему спросу на рисковые активы, пишет ЦБ. На настроения инвесторов повлияли смягчившаяся риторика ФРС США в отношении денежно-кредитной политики (ДКП), прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также рост нефтяных котировок до уровня выше $60 за баррель Brent, указывает ЦБ. Сильную динамику курса рубля ЦБ в том числе объясняет восстановлением после значительного падения спроса на российскую валюту в конце 2018 г.

Ключевым фактором поддержки стали изменившиеся ожидания по ставкам ФРС, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков: ФРС не просто сохранила ставку на уровне 2,25–2,5%, но и дала понять, что будет терпеливой в отношении ДКП. «Мы наблюдали классическую историю, когда вслед за смягчением риторики ФРС мгновенно вырос спрос на рисковые активы», – указывает он.

Январь выдался крайне удачным для всех развивающихся рынков благодаря целому набору факторов, говорит главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов: это и торговые переговоры, и улучшившиеся макроэкономические данные, и риторика ФРС. Важной новостью стало снятие санкций с UC Rusal – это сигнал, что можно рассчитывать на отсрочку санкций, напоминает он.

Но в основном рекорды все же бил рынок облигаций, считает Смольянинов: по данным EPFR Global, приток в российские облигации со стороны инвестфондов с начала года составил $630 млн против $560 млн годом ранее. Приток в российские акции – $730 млн (год назад он достигал $1,47 млрд).

Российский рынок все еще недооценен, указывает Смольянинов: взвешенный по индексу Мосбиржи коэффициент P/E в январе вырос до 5,5, но среднее его значение за последние пять лет – 6,8. По прогнозам BCS, индексы Мосбиржи и РТС до конца года могут вырасти еще на 20%. Среди развивающихся рынков российский – все еще один из самых дешевых, согласен портфельный управляющий «Альфа-капитала» Эдуард Харин. Он ждет роста индекса Мосбиржи на 14%, если ФРС оставит ставку без изменений, а российский ЦБ снизит ключевую ставку.