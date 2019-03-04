Суды начали взыскивать выплаты по ОСАГО сверх расчетной компенсации

До сих пор это было невозможно, страховщики грозятся ответить повышением тарифов

АГН «Москва»

Жителю Ставропольского края удалось через суд значительно увеличить выплату по ОСАГО: ее размер был рассчитан не по ценам, которые применяет Российский союз автостраховщиков (РСА). Основанием для этого «революционного решения», как его называет руководитель управления методологии обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров, стал длительный спор Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана и РСА, победу в котором одержало УФАС.

Страховщики высчитывают размер компенсации по ОСАГО по справочникам средней стоимости запчастей. Эти справочники создает и обновляет сам РСА. Еще в апреле 2016 г. татарское УФАС установило, что справочники составлены с нарушениями: РСА злоупотреблял своим положением при создании справочников, не учитывал экономическую ситуацию в регионе и справочники противоречили методике Центробанка.

УФАС предписало РСА устранить нарушения.

РСА безуспешно оспаривал предписание в судах. В конце прошлого года РСА нарушение признал и исполнил предписание: он актуализировал цены в справочниках на 1 декабря 2018 г., после чего средняя стоимость запчастей для расчета страховых выплат выросла в среднем на 6,5%. Но в начале февраля представитель УФАС объяснил «Ведомостям»: исполнение его предписания позволяет автомобилистам требовать перерасчета выплат по ОСАГО, если страховые случаи произошли с 13 апреля 2016 г. по 30 ноября 2018 г. включительно.

Дело, в основу которого лег спор между УФАС Татарстана и РСА, пришлось рассматривать Минераловодскому городскому суду Ставропольского края. С иском обратился потребитель, которого не устроил размер компенсации от «РЕСО-гарантии». Истец посчитал, что компания недоплатила ему 96 200 руб., и в качестве аргумента привел предписание антимонопольного органа по справочникам РСА, на основании которых страховщик рассчитал ему выплату: в этот момент, уверял истец, в справочниках были нарушения.

Истец потребовал провести судебную автотовароведческую экспертизу, чтобы установить стоимость ремонта на день ДТП только на основании единой методики ЦБ, но без использования справочников РСА.

Экспертиза показала, что реальный ущерб составляет 250 500 руб., тогда как «РЕСО-гарантия», руководствовавшаяся данными из справочника РСА, выплатила 143 935 руб. 66 коп., говорится в материалах судах. Минераловодский городской суд признал, что страховщик нарушил обязательства по договору ОСАГО при определении стоимости ремонта. С «РЕСО-гарантии» взыскана недоплаченная часть в размере 96 200 руб., а также несудебные расходы (штраф, неустойка, компенсация морального вреда и др.) на общую сумму более 80 000 руб., говорится в решении суда (датировано маем 2018 г.).

Представитель «РЕСО-гарантии» в понедельник вечером прокомментировать решение суда не смог. «Это революционное решение, и при таком подходе единая методика вообще ставится под сомнение. Нужно все пересматривать», – описывает ситуацию Макаров. Пока такие решения судов единичны, передал «Ведомостям» вице-президент РСА Сергей Ефремов, а количество судебных решений, подтверждающих справедливость выплат по справочникам РСА, исчисляется тысячами.

Решение Минераловодского суда было ожидаемым, считает руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов: «Застрахованное лицо должно получить возмещение, соответствующее фактическому размеру ущерба». Крупнов ожидает множества аналогичных исков от страхователей, так как размер выплат по ОСАГО не соответствовал реальному ущербу.

В целом такая возможность есть у миллионов автомобилистов. В 2018 г. страховщики урегулировали 2,3 млн страховых случаев по ОСАГО, за 2017 г. – 2,3 млн убытков, свидетельствует статистика РСА. За девять месяцев 2016 г. – 2,04 млн случаев соответственно (данные ЦБ).

Если подобные случае станут массовыми, они снова ухудшат ситуацию с убыточностью ОСАГО – и не за счет больших выплат клиентам, а скорее за счет вознаграждений судебным посредникам, говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. С ним соглашается Макаров: «ОСАГО станет опять проблемной зоной для автовладельцев, снизится активность в продажах данного вида страхования, могут наступить проблемы с доступностью».

По мнению Ковалева, подобные судебные решения приведут к тому, что стоимость ОСАГО опять вырастет, а доступность снизится. «Многие компании после изменения судебной практики поднимут цены, а заплатит конечный потребитель», – констатирует Макаров.

Крупнов надеется, что такие предупреждения страховщиков ЦБ не оставит без внимания. Представитель ЦБ отказался от комментариев, так же поступили и представители крупных страховщиков.