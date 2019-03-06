Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Банки отдали ЦБ слишком много

Банки купили валютные свопы у ЦБ на 110 млрд рублей

Они занимают у ЦБ второй день подряд: некоторым банкам не хватает рублевой ликвидности

Во вторник, 5 марта, задолженность банков по валютным свопам с ЦБ выросла до 110,8 млрд руб., следует из данных регулятора. Последний раз банки покупали столько свопов в июле прошло года – тогда они заняли у ЦБ 148,2 млрд руб.

В этом году активно покупать свопы у регулятора банки начали на этой неделе. Во вторник, 5 марта, они заняли у ЦБ 38,9 млрд руб. – в таких объемах впервые с декабря прошлого года.

Покупать свопы у ЦБ дорого – 8,75% годовых (ключевая ставка + 100 базисных пунктов), и банки обращаются к этому инструменту крайне редко (в этом году всего раз – 31 января, и на небольшую сумму). Это, скорее, дополнительный инструмент привлечения ликвидности, когда дешевле ее занять больше негде, говорит аналитик «ВТБ капитала» Татьяна Чернявская. Продолжающийся рост задолженности по свопам, вероятно, связан с завершением периода усреднения обязательных резервов – он заканчивался как раз 5 марта, продолжает она. Банки должны хранить на счетах в ЦБ определенный процент от своих обязательств, при этом часть средств размещается на спецсчетах, а по остальным обязательствам рассчитывается средний уровень корсчетов за определенный период – так называемый период усреднения.

При этом ЦБ в последнее время активно проводил депозитные аукционы «тонкой настройки» – четыре за неделю, напоминает Чернявская: во вторник депозиты «тонкой настройки» выросли до 860 млрд руб. Для банков с избытком рублей депозиты ЦБ – лучшая возможность разместить свободную ликвидность, но, с другой стороны, это приводит к сокращению свободных рублей на рынке, указывает она. «Вероятно, кому-то из банков потребовалась дополнительная ликвидность, чтобы выполнить требования по усреднению, но из-за того, что днем другие банки разместили свои рублевые остатки на депозитах тонкой настройки, первым пришлось привлекать недостающие рубли у ЦБ», – говорит Чернявская.

После того как в последний день периода усреднения (4 марта) ЦБ провел очередной аукцион по депозитам, на рынке возникла нехватка рублевой ликвидности, указывают аналитики Сбербанка в своем обзоре. Ставка валютного свопа «овернайт» поднялась с утренних 7,75% до 8,75% к вечеру (средневзвешенное значение по итогам дня – 7,82%), пишут они.

О дефиците рублевой ликвидности на рынке говорит рост задолженности по другим инструментам ЦБ, сказал аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: во вторник задолженность банков по репо с ЦБ выросла с 2,2 млрд до 18,1 млрд руб., плюс кредиты overnight достигли 2,4 млрд руб.

Свободная ликвидность в системе резко сократилась прямо под конец периода усреднения и к этому оказались готовы далеко не все, говорит заместитель директора казначейства «ФК Открытие» Павел Пшеницын: «Скорее всего, банки, испытывающие дефицит рублей, собирались занять их на межбанковском рынке по более низким ставкам, но в итоге занять там уже не удалось».

Основная часть сделок по свопам и в понедельник, и во вторник проходила около шести вечера, говорит Мурашов, а это позволяет предположить, что за деньгами в ЦБ обращались «дочки» иностранных банков (российские игроки к этому времени обычно уже уходят с рынка). С другой стороны, во вторник свопы выросли до 110 млрд руб., а такой объем значительно превышает потребности иностранных игроков в ликвидности, признает он: «Вероятно, во вторник за рублями в ЦБ обратился еще и один из крупнейших российских банков с избытком валюты и недостатком рублей».

Примечательно, что банк при этом не прибегает к рыночным операциям, хотя это было бы значительно дешевле, обращает внимание Мурашов: возможно, у этого банка есть значительный долг перед казначейством. Ставки по депозитам казначейства зависят от ставки RUONIA (средняя ставка однодневных рублевых депозитов на межбанковском рынке), поэтому банк, размещающий их, заинтересован в низкой RUONIA. «В итоге, чтобы избежать ее роста, банку приходится удовлетворять временную потребность в рублях не на междилерском рынке, а за счет более дорогих инструментов ЦБ». По данным ЦБ, 5 марта RUONIA достигала 7,72%.

Впрочем, никаких системных проблем с рублевой ликвидностью нет и, скорее всего, уже сегодня банки погасят задолженность перед регулятором, указывает Чернявская. При этом не исключено, что банк, занимавший у ЦБ, решит все же продать валюту на споте для пополнения своей рублевой ликвидности, что может привести к временному укреплению рубля и станет хорошим моментом для покупки валюты, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. К 15.37 мск доллар и евро на торгах Московской биржи подорожали на 12 коп. – до 65,87 руб. и 74,45 руб. соответственно.

«ФК Открытие» не использует валютные свопы, Росбанк, Райффайзенбанк и банк «Санкт-Петербург» в сделках на этой неделе не участвовали, сообщили их представители. Сбербанк от комментариев отказался, другие крупные банки на запрос «Ведомостей» пока не ответили.

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