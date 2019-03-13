Visa и Mastercard отключили карты попавшего под санкции банка

Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Русская карта не так легла

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

«Ситуация крайне удивительная и неприглядная. Мы столько лет боролись за то, чтобы у нас была информационная и технологическая независимость, а в итоге происходит такое», – возмущается депутат Госдумы Владислав Резник, в 2014 г. за несколько часов переписавший закон о национальной платежной системе. Это произошло после того, как из-за санкций оказались заблокированы карты Visa и Mastercard, выпущенные банком «Россия» и «СМП банком», – это не должно было повториться. Центробанк потратил 4,3 млрд руб. на создание Национальной системы платежных карт (НСПК), куда международные платежные системы были вынуждены передать обработку операций внутри России. Это должно было защитить такие платежи от санкций: если Visa и Mastercard перестанут обслуживать какой-то банк, внутри страны операции по его картам все равно будут проходить благодаря НСПК.

Однако история все же повторилась. В среду «Еврофинанс Моснарбанк» сообщил клиентам, что Visa и Mastercard из-за санкций отключили его от обслуживания и его карты не работают не только за рубежом, но и на территории России. Центробанк это не комментирует.

За обработку карточных операций на стороне «Еврофинанс Моснарбанка» отвечает внешний подрядчик – «Картстандарт», который от имени банка взаимодействует с НСПК. «Картстандарт» заблокировал даже внутрироссийские операции, говорится в сообщении банка.

Вина на стороне подрядчика банка, подчеркнул представитель НСПК: транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, но не получают авторизации от банка, от имени которого выступает процессинг «Картстандарта».

Представитель «Картстандарта» на вопрос о причинах блокировки заявил лишь, что компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с правилами платежных систем и заключенными с клиентами договорами.