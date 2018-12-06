ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем
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Центробанк просит малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты. Это пригодилось бы в случае отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем
ЦБ озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в информационном письме ЦБ. Оно было разослано операторам платежных систем и банкам, его получение подтвердили пятеро игроков. Также в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.
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