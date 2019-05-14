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Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: ЦБ нашел контроль избыточным

Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом может быть увеличен

Центробанк предложил поднять его с 600 000 до 1 млн рублей

Центробанк продолжает смягчать контроль за банковскими операциями. Во вторник регулятор предложил увеличить минимальную сумму сделок, которые подпадают под контроль Росфинмониторинга. Порог может быть повышен с 600 000 до 1 млн руб., сообщил замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский (его слова приводит «Интерфакс»). Нынешний порог был введен еще 18 лет назад, когда был принят антиотмывочный закон. Идея еще будет обсуждаться с Росфинмониторингом и профессиональным сообществом, рассказал Ясинский.

Сейчас Росфинмониторинг следит за операциями на сумму более 600 000 руб., но не за всеми, а лишь за сделками, соответствующими определенным критериям. Правда, критерии довольно многочисленны. Так, контролируются и операции с наличными (от снятия и зачисления на счет до покупки или продажи иностранной валюты, ценных бумаг), и открытие вкладов на третьих лиц, и переводы денег компанией по поручению клиента.

Но контролировать такие операции сложно, особенно если они нетипичны для бизнеса компании, рассказал Ясинский. Увеличение же порога разгрузит контролеров и участников рынка, уверен он.

У предложения ЦБ много сторонников. Идею поддерживает Минфин, цитирует «Интерфакс» замминистра финансов Алексея Моисеева. Сейчас порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег. – «Ведомости»), напомнил он. У FATF порог контролируемой сделки выше – 15 000 евро (или 1,1 млн руб.).

Поддерживают идею и банки. Снижение порога – назревшая необходимость, считает директор по комплаенсу «Ак барс банка» Айдар Багавиев, операций, о которых необходимо отчитываться, слишком много и банки несут операционные издержки и риски. А Росфинмониторинг загружен их обработкой, говорит он. С повышением порога нагрузка на банки уменьшится, поддерживает предправления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. Мера снизит и нагрузку на клиентов – им не придется предоставлять дополнительную информацию и документы, добавляет представитель Альфа-банка.

Но сам Росфинмониторинг против: порог оптимальный, но нужно совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю, говорит представитель службы.

600 000 руб.

начиная с этой суммы Росфинмониторинг контролирует следующие операции:

операции за наличные средства;
операции, в которых одна из сторон из государства, не выполняющего требования FATF;
денежный перевод анонимному владельцу счета;
сдача драгоценностей в ломбард;
переводы компаний по поручению клиента;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
выплата страховой премии;
операция по договору лизинга;
внесение наличных средств в капитал;
плата за участие в лотерее или тотализаторе

Источник: Закон о противодействии отмыванию преступных доходов

Бизнес привык, что Росфинмониторинг контролирует абсолютно все операции свыше 600 000 руб., но если нарушений или подозрений нет – административная нагрузка на компании невелика, рассказывает член совета «Опоры России» Дмитрий Несветов. Само повышение планки несущественно: сумма слишком маленькая даже для малого и среднего бизнеса, настаивает он. Бизнесу нужны не точечные изменения, а сокращение тотального контроля, уверен он.

Принципиально с повышением порога ничего не изменится, согласен и директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. У банков выстроена автоматическая система контроля и отправления уведомлений в Росфинмониторинг, банки просто перенастроят критерии. Хотя порог стоит повысить, чтобы разгрузить контрольную службу, – Росфинмониторинг вынужден лишний раз контролировать незначительные операции, за которыми и так следят банки, рассуждает он.

Это не первое предложение ЦБ о смягчении контроля за банковскими операциями. Так, в январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила смягчить требования, по которым клиенты банков попадают в черный список ЦБ. В марте регулятор рекомендовал банкам объяснять клиентам, почему их отключили от дистанционного банковского обслуживания, а также изменил правила формирования черных списков – до банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции.

Представители ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев. Их коллеги из Газпромбанка, МКБ, Промсвязьбанка, РСХБ, «Юникредит банка», «Абсолюта», «Тинькофф банка» не ответили на запросы «Ведомостей».

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