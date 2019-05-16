Управляющие начали доплачивать клиентам за инвестиции

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Крупнейшие зарубежные управляющие фондами снижают и обнуляют комиссии, взимаемые с клиентов, а мелкие еще и приплачивают инвесторам при размещении средств Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие зарубежные управляющие фондами снижают и обнуляют комиссии, взимаемые с клиентов, а мелкие еще и приплачивают инвесторам при размещение средств. Так, небольшая компания Salt Financial, управляющая биржевыми фондами (ETF), будет сама платить инвесторам, вложившим деньги. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые в истории разрешила управляющей компании (УК) установить отрицательную комиссию за управление.

В марте Salt запустила биржевой фонд Salt Low truBeta US Market Fund на акции крупных и средних компаний США, исторически демонстрирующих более низкую волатильность по сравнению с индексом S&P 500. Фонд особо не заинтересовал инвесторов, тем более что волатильность на рынке в первые месяцы этого года и так была низка. Комиссия за управление фондом – 0,29% от стоимости активов (сейчас в нем $3,9 млн). Но Salt предложила инвесторам скидку в 0,34%, пока фонд не наберет $100 млн активов. То есть фактически комиссия на период до конца мая 2020 г. (столько будет действовать предложение) составит минус 0,05% и, вложив $1000, инвестор получит от Salt $0,5.

Именно размер комиссий, а не историческая доходность фонда – главный фактор, обеспечивающий доходность в будущем, твердят финансовые консультанты. Чем выше комиссия, тем больше она отъедает от дохода каждый год, уменьшая эффект капитализации.

Война комиссий

Падению комиссий способствовал взрывной рост популярности пассивных биржевых и индексных взаимных фондов (аналог ПИФов) после кризиса 2008 г. У них крайне низкие комиссии: так, управляющие индексными фондами акций в США брали в 2018 г. в среднем 0,09% от активов (в 2000 г. – 0,27%).