В США появились паевые фонды без комиссий за управление

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Клиенты Fidelity смогут инвестировать без комиссий / CHIP SOMODEVILLA / Getty Images North America AFP

Fidelity, одна из крупнейших управляющих компаний (УК) мира, 3 августа открыла для инвесторов в США два бесплатных индексных паевых фонда – без каких-либо комиссий и минимальной суммы инвестиций. Это выводит идущую уже не один год ценовую войну в сфере пассивных инвестиций на новый уровень.

Новые фонды Fidelity будут предлагать вложения в акции США и зарубежных компаний. В их основе будут лежать собственные индексы Fidelity – это позволит компании сократить расходы на управление (в частности, не нужно будет платить провайдерам индексов). Также Fidelity объявила, что еще больше снизит комиссии в уже действующих фондах.