Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Минфин засекретит паи

Минфин хочет засекретить данные о попавших под санкции акционерах инвестфондов и УК ПИФов

Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции акционерах банков
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Минфин хочет разрешить инвестиционным фондам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (УК ПИФов) не публиковать информацию о своих владельцах – физических и юридических лицах, попавших под санкции. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, разработанном министерством. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов и сейчас проходит этап общественных обсуждений.

Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.

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