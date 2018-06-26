Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Минфин засекретит паи
Минфин хочет засекретить данные о попавших под санкции акционерах инвестфондов и УК ПИФов
Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции акционерах банков
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Минфин пытается оградить от санкционных рисков УК и инвестфонды, близкие к госбанкам и госкомпаниям либо к лицам, указанным в санкционных списках
Максим Стулов / Ведомости
Минфин хочет разрешить инвестиционным фондам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (УК ПИФов) не публиковать информацию о своих владельцах – физических и юридических лицах, попавших под санкции. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, разработанном министерством. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов и сейчас проходит этап общественных обсуждений.
Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.
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