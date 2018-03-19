Данные банков о работе в Крыму и акционерах под санкциями могут засекретить

Сейчас ведется работа по анализу банковской отчетности, чтобы понять, есть ли необходимость ее скорректировать для ограничения доступа к информации, сказано в документе Д. Абрамов / Ведомости

Доступ к данным отчетности банков, позволяющим сделать вывод о наличии взаимосвязей между кредитной организацией и жителями Республики Крым и Севастополя, может быть закрыт. Кроме того, правительство хочет засекретить данные об акционерах финансовых организаций, включенных в санкционные списки. Об этом говорится в ответах Центробанка на вопросы Ассоциации банков России, подготовленных к февральской встрече руководителей регулятора с банкирами в «Бору».

Сейчас ведется работа по анализу банковской отчетности, чтобы понять, есть ли необходимость ее скорректировать для ограничения доступа к информации, сказано в документе. В декабре ЦБ подготовил и направил в правительство, Минфин и Минэкономразвития шесть проектов постановлений правительства, которые предусматривают, что информацию об акционерах, являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки, раскрывать в интернете не будет, пишет ЦБ.

Также исключена информация о включенных в санкционные списки российских юридических и физических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, пишет ЦБ. Регулятор рекомендовал сделать так же Московской бирже, Национальному расчетному депозитарию и банкам, работающим с деньгами гособоронзаказа. «Кроме того, такие рекомендации доведены до отдельных кредитных организаций, которые может затронуть ситуация с санкционными списками», – сообщил ЦБ.

В ответах регулятор сообщает, что проводит такую работу для того, чтобы ограничить доступ к информации, которая может быть использована для установления взаимосвязей между российскими лицами под санкциями и финансовыми организациями и применения в связи с этим к ним санкций.

КОГО МОГУТ СПРЯТАТЬ

«Роснефти», в отношении которой действуют секторальные санкции США, принадлежит Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). В 2017 г. в «Роснефть» вошел банк «Пересвет», финансовым оздоровлением которого занимается ВБРР. С 2015 г. ВБРР вместе с материнской компанией попал под секторальные санкции, однако эти санкции не отключают его от международных платежных систем Visa и Mastercard. Под секторальные санкции также попали дочерние структуры ВЭБа, в том числе ЭКСАР, банк «Глобэкс» и Связь-банк. Под секторальными санкциями США находится «Ростех», которому принадлежит Новикомбанк, а также «Сургутнефтегаз», владеющий Сургутнефтегазбанком.

Cреди бизнесменов, попавших под санкции разных стран и владеющих долями в банках, – Юрий Ковальчук (с 2014 г. в санкционных списках США, Канады, Австралии, ЕС, Швейцарии). Ему принадлежит 39,8% банка «Россия», который владеет 100% Собинбанка. Собинбанк занимается санацией Генбанка, активно работающего в Крыму. Также доли в «России» есть у Николая Шамалова (с 2014 г. в санкционных списках ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии), Геннадия Тимченко (с 2014 г. США, Канады, Австралии). «Россия» и Собинбанк с 2014 г. работают под санкциями – операции по картам этих банков не проводят Visa и Mastercard.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги также включены в санкционные списки. Принадлежащий им «СМП банк» работает под санкциями и отключен Visa и Mastercard.

В Крыму работают 11 российских банков, следует из данных ЦБ. Это «Россия», банк ВВБ, «Таатта», «РНКБ банк», Генбанк, «К2 банк», «Рублев», «ИС банк», Крайинвестбанк, банк ЧБРР и Севастопольский морской банк.

«Ведомости» направили запросы в «Россию», СМП банк, ВБРР, Новикомбанк и РНКБ.

ВЫСТРОИЛИ ОБОРОНУ

Регулятор напомнил, что уже убрал со своего сайта перечень банков, уполномоченных работать со средствами гособоронзаказа. Последний раз список публиковался на 1 октября, тогда в него входили восемь банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и «Санкт-Петербург».

В январе этого года министр финансов Антон Силуанов объявил, что опорным банком для гособоронзаказа станет Промсвязьбанк, его возглавит Петр Фрадков. Отдельный банк потребовался из-за угрозы введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Планируется, что банки смогут передать на баланс Промсвязьбанка до 1 трлн руб. кредитов, выданных оборонно-промышленным предприятиям, говорил Силуанов. Передача кредитов будет добровольной, но передаваться они будут вместе с капиталом, расссказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. Представители Сбербанка заявляли в начале марта, что пока госбанк не принимал решений о передаче Промсвязьбанку активов. ВТБ планирует передать кредиты оборонных предприятий, говорил президент госбанка Андрей Костин.