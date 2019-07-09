Ричард Брэнсон пытается опередить Джеффа Безоса и Илона Маска

Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Космические туристы на бирже

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Брэнсон рассчитывает, что сделака позволит ему как можно скорее организовать туристические полеты в космос Reed Saxon / AP Photo

Созданная британским миллиардером (Forbes оценивает состояние Брэнсона в $4,1 млрд) Virgin Galactic станет публичной, чтобы привлечь дополнительные средства для запуска в космос туристических кораблей. Произойдет это не путем размещения акций, а благодаря сделке с Social Capital Hedosophia (SCH) – специально созданной для поглощений инвестиционной компанией, акции которой уже торгуются на бирже. Она приобретет 49% акций Virgin Galactic, говорится в сообщении последней.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), SCH заплатит около $800 млн. Из них $300 млн получат акционеры Virgin Galactic – Брэнсон и Mubadala Investment Company из Абу-Даби; их доля составит 51%.

По завершении сделки, которое планируется в этом году, еще $100 млн в объединенную компанию вложит основатель SCH и бывший топ-менеджер Facebook Чамат Палихапития, он также станет ее председателем совета директоров. Его деньги и около $500 млн SCH поступят на баланс Virgin Galactic.