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AP

Датский финансист Пет Виммер привык летать первым классом. Но полет в космос, за который он заплатил $250 000, будет сильно отличаться от авиарейсов: отстегнув ремень безопасности, он окажется в невесомости, сможет увидеть Землю через иллюминаторы во всю стену, а шампанское, видимо, придется пить из бутылки. Весь полет займет лишь около двух часов, но позволит ему в прямом смысле слова испытать неземные ощущения.

Благодаря конкуренции между Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона массовый космический туризм становится все ближе. Хотя поначалу он будет доступен лишь очень богатым людям.

В октябре Брэнсон пообещал, что его компания начнет доставлять туристов в космос, возможно, уже через несколько месяцев. Немногие могут позволить себе заплатить за это $250 000, признает Брэнсон, но надеется, что через 10 лет его компания сможет снизить стоимость таких путешествий до $40 000. «С тех пор как я наблюдал за первыми полетами на Луну около 50 лет назад, я мечтал полететь в космос сам и сделать этот потрясающий опыт возможным для тысяч других людей», – говорит предприниматель.

Как выпить шампанское в космосе