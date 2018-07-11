Российская компания планирует отправлять туристов в космос за $200 000

Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: В космос за $200 000

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Российская компания планирует отправлять туристов в космос Reuters

«Космокурс» во вторник на форуме «Иннопром» подписал соглашение с НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») о разработке бортовой системы управления-телеметрирования для коммерческих ракет-носителей гражданского назначения, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Систему управления для «Космокурса» планируется изготовить в течение пяти лет, эта компания собирается создать комплекс для отправки туристов в космос по суборбитальной траектории, говорится в релизе.

На сайте «Космокурса» сказано, что компания хочет организовывать экскурсии на высоту орбиты Гагарина (180–220 км) по незамкнутой траектории. Для этого компания намерена разработать многоразовую ракету-носитель и многоразовый космический корабль на семь мест (шесть туристов плюс инструктор). Полет будет длиться 15–20 минут, в том числе в невесомости – 5–6 минут, и обойдется каждому туристу в $200 000–250 000, планирует компания. Первый полет «Космокурс» хочет провести в 2025 г. Ракета будет выводить корабль на орбиту и возвращаться на реактивной струе, корабль будет возвращаться сам с помощью двигателей и парашютов.