Reuters назвал стоимость поездок в космос для туристов Blue Origin

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Кремль пообещал рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына

В Кремле узнали об обращении матери режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии, к президенту Владимиру Путину из СМИ, самого письма еще не получили, сказал в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, оно будет рассмотрено (когда поступит)», — пообещал представитель Кремля.

В то же время Песков затруднился оценить перспективы обращения: «Насколько оно сможет стать основанием для конкретных действий, сказать пока не могу». «Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны. Там подробно прописано, что нужно делать, чтобы инициировать процедуру помилования», — пояснил Песков.

Случаи, когда осужденные в России были помилованы без личной просьбы (в частности, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко), Песков оставил без комментариев: «Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, это не входит в мою компетенцию».

Обращение матери Олега Сенцова к Владимиру Путину опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Сенцова призвала президента России проявить милосердие и помиловать ее сына. Сам Сенцов не будет писать Путину о помиловании, говорил ранее адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам Сенцов вину отрицает. С 14 мая он держит голодовку в колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

Надежда Савченко была осуждена в России в 2016 г. по делу об убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Суд пришел к выводу, что летом 2014 г. она воевала в составе украинского батальона «Айдар» на территории Луганской области и навела артиллерийский огонь на съемочную группу. Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы. Сама она вину не признала.

Позднее Путин помиловал Савченко. Ее отправили в Киев, а в Москву из Украины доставили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в Киеве называли «бойцами ГРУ». Они были помилованы указом президента Украины Петра Порошенко.

Путин позднее заявил, что главной причиной помилования Савченко стала соответствующая просьба родных погибших журналистов. Их просьба удовлетворена «в связи с соображениями гуманизма», объяснял он.