Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Россиян разыгрывают в карты

Банки и платежные системы массово обновляют условия платежей картами этим летом

Какие операции позволят получить повышенный кешбэк в том числе за рубежом

Рынок банковских карт Московского региона исчерпал возможности роста за счет привлечения новых клиентов, говорят банкиры. Дальнейший рост возможен лишь за счет конкуренции за существующую клиентскую базу, говорит директор департамента по розничным продуктам МКБ Алексей Охорзин, поэтому банки активно «корректируют условия карточных продуктов, исходя из новых реалий».

Банки стали чаще преобразовывать программы лояльности, в течение последнего года это сделали все крупнейшие игроки, делится наблюдениями проектный лидер исследовательской компании Frank RG Анна Стогниенко.

Особенно активно этим летом банки пересматривают программы с кешбэком. Не отстают от них и платежные системы. Многие изменения особо порадуют отдыхающих и путешественников.

Доход по сезону

Ряд банков скорректировали условия начисления кешбэка по действующим картам. Например, с 1 июля держатели дебетовой карты «#Непростокарта» банка «Возрождение» получают кешбэк до 5% в категории «Путешествия». Она включает в себя покупку авиабилетов, бронирование отелей, услуги туристических агентств. Для получения повышенного кешбэка не важно, как именно оплачивалось путешествие – на сайтах авиакомпаний и отелей, через агрегаторы или непосредственно в гостинице и авиакассе, подчеркивает зампредседателя правления «Возрождения» Наталья Шабунина. Две другие категории повышенного кешбэка по «#Непростокарта» – «АЗС» и «Рестораны» – действуют постоянно (лимит начисления по ним – всего 1000 руб. в месяц).

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