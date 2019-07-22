Финансы / Рынки

Акции на новой технологической бирже Китая подскочили на 84–400%

Это третья попытка Китая создать аналог американской Nasdaq

В понедельник в Китае начала работу фондовая площадка STAR Market – подразделение Шанхайской фондовой биржи для технологических и инновационных компаний. О ее создании в ноябре объявил председатель КНР Си Цзиньпин: цель – «помочь Шанхаю укрепить свои позиции как международного финансового центра и центра науки и инноваций». Китайские власти пытаются создать свой аналог Nasdaq (правда, это уже третья попытка), чтобы дать возможность стартапам привлекать средства на национальном фондовом рынке.

Заявки на листинг уже подали более 140 китайских компаний, намеревавшихся привлечь в общей сложности 128,8 млрд юаней ($18,7 млрд). К началу работы STAR процесс IPO завершили 25 из них, разместив акции на 37 млрд юаней ($5,4 млрд).

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