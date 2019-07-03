Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Компания недели: Huawei

Как американский бизнес помог Huawei

В странах, где частный бизнес значим для экономики, геополитика отступает на второе место

29 июня после саммита G20 Дональд Трамп объявил о смягчении санкций США в отношении Huawei. Он разрешил американским компаниям продавать оборудование китайской корпорации и сообщил, что США и Китай обсуждают возможность исключения Huawei из черного списка минторга США.

Решение казалось неожиданным: в мае власти США вводили санкции против Huawei, объясняя это соображениями национальной безопасности. Смягчение позиции не понравилось американским конгрессменам – как демократам, так и республиканцам, которые решили, что президент поддался китайским партнерам, отмечает издание The Hill. Huawei – один из немногих рычагов воздействия на Китай, чтобы заставить страну «честно играть» в торговле, цитирует издание лидера меньшинства в сенате демократа Чарльза Шумера.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике