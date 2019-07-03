Как американский бизнес помог Huawei
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
29 июня после саммита G20 Дональд Трамп объявил о смягчении санкций США в отношении Huawei. Он разрешил американским компаниям продавать оборудование китайской корпорации и сообщил, что США и Китай обсуждают возможность исключения Huawei из черного списка минторга США.
Решение казалось неожиданным: в мае власти США вводили санкции против Huawei, объясняя это соображениями национальной безопасности. Смягчение позиции не понравилось американским конгрессменам – как демократам, так и республиканцам, которые решили, что президент поддался китайским партнерам, отмечает издание The Hill. Huawei – один из немногих рычагов воздействия на Китай, чтобы заставить страну «честно играть» в торговле, цитирует издание лидера меньшинства в сенате демократа Чарльза Шумера.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}