На акции компании из дела Baring Vostok нашлись первые покупатели
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На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка «Восточный», есть первые покупатели. Это американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management. Фонды направили предварительные предложения в банк и IFTG («Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров «Восточного», а также человек, близкий к банку).
Представитель Parus Marine Артур Даффи подтвердил, что фонд направил банку предложение о покупке акций IFTG неделю назад, ответа пока нет. По его словам, на акции есть и другие претенденты, но сколько точно, он не знает.
Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 млрд руб. Акции на самом деле стоили 600 000 руб., считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они не стоят 600 000 руб.
В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам презентацию с предложением купить акции IFTG: банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, – 2,5 млрд руб. («Ведомости» ознакомились с презентацией, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров, и человек, близкий к руководству банка). В презентации было указано, чем владеет IFTG: это связанные с фондовым рынком ITI Capital и ITI Funds, маркетплейс Finvale, стартап в сфере эквайринга 2can & iBox. Отдельно отмечалось, что у самого «Восточного» с каждой из четырех компаний группы IFTG есть или планируется совместный бизнес.
Parus Marine направил предварительное предложение в «Восточный» на имя и. о. предправления Вячеслава Арутюняна 19 июля. Фонд оценил пакет IFTG в $41,25 млн (около 2,6 млрд руб.) на основе финансовой отчетности компании за 2018 г., указано в документе. Автор письма – известный американский инвестор Чарльз Райан, председатель совета директоров «Магнита». Пакет акций, говорится в письме, может выкупить Parus Marine или организация, напрямую принадлежащая консорциуму во главе с Райаном. Фонд отмечает, что у активов, которыми владеет IFTG, сильная операционная деятельность и они могут сохранить привлекательную конкурентоспособность. «Для банка мы надежный и опытный партнер и понимаем, что сделку важно провести быстро, с минимальным ущербом для текущих операций как для IFTG, так и для банка», – указано в письме Parus Marine. Компания была готова завершить due diligence и подписать обязывающие документы еще до 26 июля.
Parus Marine – консорциум американских технологических инвесторов, инвестирующих в том числе в Россию и СНГ с 1996 г.
Другой потенциальный покупатель – фонд Pacific World Fund Management (PWFM) – направил предварительное предложение в IFTG 22 июля. PWFM оценивает пакет акций IFTG в меньшую сумму – в $34–38 млн (2,1–2,3 млрд руб.) и добавляет, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 г. Основной бизнес фонда базируется в Тяньцзине и Шэньчжэне. Гонконгский PWFM – стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который связан с Российской венчурной компанией.
По словам собеседника «Ведомостей», знающего о переговорах, потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok. О том, что Baring Vostok не связан ни с одним из иностранных фондов и не имеет с ними общих проектов, говорит и его представитель. В «Восточном» отказались комментировать «слухи и домыслы».
Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, – часть плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 г., говорит представитель Baring Vostok.
За последнее время «Восточный» серьезно поистратил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку банка, по итогам которой ему нужно было досоздать резервы на 19,6 млрд руб. ЦБ согласовал с «Восточным» план финансовой устойчивости и предписал до 2020 г. досоздать резервы. Банк сначала создал провизии на 6 млрд руб., еще 12 млрд он доначислил весной после отмены рассрочки. В мае ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб.
После этого у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко и просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме. Провести допэмиссию на 5 млрд руб., которая была запланирована банком еще в 2018 г., сейчас нельзя: суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн» Артема Аветисяна.
После выполнения последнего предписания ЦБ норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) опустился ниже 5,125%, теперь банк до конца августа должен либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции.
«Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк». Во что в России инвестировал Baring Vostok
Что за актив. Занимает 33-е место в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА», размер активов банка по итогам 2018 г. – 249,7 млрд руб.
В ноябре 2010 г. Baring Vostok Private Equity Fund IV через кипрскую компанию Evison Holdings Limited приобрел 20% акций в банке, к концу года довел долю до 30%. По данным списка аффилированных лиц на 31 декабря 2018 г., Baring Vostok принадлежит 51,6% банка
Что за актив. Медицинский сервис. Работает с 2015 г. Оказывает услуги телемедицины, вызова врача на дом, сдачи анализов, записи в клиники. Работает около 300 врачей.
В июле 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в Doc+ $5,5 млн, в 2017 г. вложили еще $5 млн. В 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн
Что за актив. Девелоперская компания. По данным агентства Infoline, заняла 4-е место в списке крупнейших застройщиков жилья России в 2017 г.
В 2008 г. Baring Vostok стал совладельцем «Эталона» с долей 15% в акционерном капитале. Сейчас 5,7% девелоперской группы находятся в собственности фонда Baring Vostok Capital Partners
Что за актив. Онлайн-ритейлер. В рейтинге E-Commerce Index топ-100 по итогам 2017 г. занял 2-е место по количеству заказов и 7-е место по выручке.
В 2000 г. Baring Vostok Capital Partners выкупил у основателей Ozon контрольный пакет акций за $3 млн. По данным кипрского реестра на 31 декабря 2018 г., структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежит 39,16% Ozon
Что за актив. Продуктовый ритейлер. Специализируется на продаже натуральных продуктов для здорового питания. Сейчас у компании открыто около 720 магазинов. С августа 2018 г. открывает точки самообслуживания в офисах.
В апреле 2017 г. стало известно, что кипрская Moestino Investments (принадлежит структурам Baring Vostok) владеет 6,76% долей «Вкусвилла». Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивал долю Baring в 500–600 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», 12,16% долей «Вкусвилла» принадлежит фондам Baring Vostok
Что за актив. Онлайн-кинотеатр. Крупнейший по доходам онлайн-кинотеатр в России, по предварительным данным «ТМТ консалтинга» (выручка в 2018 г. – 3,9 млрд руб.).
В 2011 г. действующие инвесторы и семейство фондов Baring Vostok вложили $40 млн в Ivi. Потом в течение пяти лет Baring Vostok инвестировал в онлайн-кинотеатр еще $100 млн
Что за актив. Телекоммуникационный холдинг. Предоставляет услуги интернета, телефонии и кабельного телевидения. Занимает 3-е место в рейтинге операторов платного ТВ по числу абонентов по итогам 2018 г., по данным Telecom Daily (3,7 млн абонентов).
В октябре 2010 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 10% акций провайдера телекоммуникационных услуг «Эр-телеком холдинг». По словам президента «Эр-телеком холдинга» Андрея Кузяева, сумма сделки составила около $82 млн
Что за актив. Производитель программного обеспечения. Основана в 1991 г. Работает через партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 1С:франчайзи.
В октябре 2011 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV приобрел 9% акций группы компаний «1С». По оценкам «Ведомостей», стоимость доли могла обойтись от $186 млн до $224 млн
Что за актив. Страховая компания. Занимает 13-е место на страховом рынке России по величине сборов (21,8 млрд руб.) за 9 месяцев 2018 г., по данным ЦБ РФ.
В ноябре 2017 г. закрылась сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok под брендом «Ренессанс страхование». В новой компании фонд получил долю в 12,1%, инвестировав 3,3 млрд руб.
Что за актив. Клиника создана в 1989 г. Штат EMC насчитывает более 600 врачей, в том числе из Франции, Великобритании, Японии, США и Израиля.
В 2012 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 27% акций кипрской United Medical Group Ltd, которой принадлежит группа компаний Европейского медицинского центра. Сумма сделки составила $100 млн. По данным кипрского реестра на 31 августа 2018 г., Baring Vostok принадлежит 27,8% акций компании
Что за актив. Cервис заказа такси. Основан в 2010 г. Работает более чем в 120 городах мира.
В 2014 г. пул инвесторов, включая Baring Vostok Capital Partners и Vostok Nafta, вложил в сервис $150 млн. В июне 2018 г. Gett сообщил о привлечении $80 млн на развитие сервиса от акционеров – Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group и др.
Что за актив. Cервис поиска попутчиков. Основан в 2006 г. во Франции, в России работает с 2014 г. Сейчас у сервиса 20 млн пользователей в России.
В сентябре 2016 г. компания привлекла 21 млн евро инвестиций от фонда Baring Vostok Capital Partners, по данным Crunchbase
Что за актив. Занимает 4-е место в списке крупнейших аэропортов России в 2018 г. по пассажиропотоку (18,1 млн человек).
В сентябре 2017 г. консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, Mubadala Development Company, а также Baring Vostok и связанных фондов закрыл сделку по покупке 25% в управляющей компании аэропорта «Пулково» у «ВТБ капитала». По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, сумма сделки составила 240 млн евро
Что за актив. Работает в области информационных технологий для финансового сектора. Занимает 3-е место в рейтинге «Разработка ПО», выручка по этому направлению – 3,6 млрд руб. (Рэнкинг крупнейших компаний в области ИКТ по итогам 2017 г., РА «Эксперт»).
В 2006 г. Baring Vostok Capital Partners приобрел более 25% акций ЦФТ, по словам партнера фонда Михаила Ломтадзе (был партнером до 2016 г.). По данным банкира, осведомленного о сделке, пакет обошелся дороже $30 млн
Что за актив. Сеть пиццерий. PJ Western (мастер-франчайзи Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) на начало 2018 г. управляла сетью из 146 ресторанов. Первая пиццерия Papa John’s открылась в Москве 2003 г.
В марте 2018 г. фонды Baring Vostok вошли в капитал мастер-франчайзи компании PJ Western, получив долю 37%. Сумма сделки не раскрывалась
Что за актив. Коллекторская компания. Основана в 2005 г. Занимается возвратом просроченной задолженности физических и юридических лиц.
В 2012 г. фонды Baring Vostok стали владельцами 30% акций «Первого коллекторского бюро», выпущенных в ходе допэмиссии. Дополнительная эмиссия позволила привлечь более 590 млн руб. По данным Baring Vostok, доля в ПКБ сейчас порядка 50%
Что за актив. Сервис для размещения объявлений. Второй по аудитории сайт объявлений в мире после американского Craigslist.org.
В 2012 г. компания привлекла от фондов Baring Vostok Private Equity Fund IV, компании Accel Partners, а также действующих инвесторов $75 млн. В 2015 г. Naspers выкупала акции Avito у партнеров, по итогам сделки у «дочки» Baring Vostok – Geliria Holding осталось 4,2% акций. В январе 2019 г. Naspers купил 29,1% акций Avito, включая долю «дочки» Baring Vostok, за $1,16 млрд
Что за актив. Сеть аптек основана в 2006 г.
В 2014 г. Baring Vostok купил 31,25% акций аптечной группы А5. В 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» объединила активы с группой А5, фонды Baring Vostok получили 13,8% новой компании. В 2017 г. фонды Baring Vostok вышли из состава акционеров компании, продав свой пакет (13,8%) концерну «Россиум»
Что за актив. Интернет-компания. Занимается разработкой различных сервисов для России, Казахстана, Турции, Украины и Белоруссии.
В феврале 2000 г. компания ru-Net Holdings во главе c Baring Vostok Capital Partners (BVCP) купила 35,7% «Яндекса» за $5,3 млн. С момента IPO «Яндекса» в мае 2011 г. Baring активно продавал акции, заработав на этом более $1 млрд. К 1 марта 2016 г. фонд снизил свою долю в компании до 0,9% капитала, а потом вышел из проекта
Что за актив. Онлайн-банк. Занимает 2-е место на российском рынке кредитных карт с долей 11,4%.
В мае 2012 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестирует $50 млн в развитие банка «Тинькофф кредитные системы». В октябре 2013 г. ТКС-банк сообщил, что фонд снизил долю с 7,9 до 2,9%. В 2018 г. фонд вышел из проекта
Что за актив. Пятая по величине сеть кинотеатров в России, по данным исследовательской компании «Невафильм research».
В 2012 г. Хет, фонды Baring Vostok, UFG и РФПИ купили контрольный пакет акций «Каро фильм». Сумма сделки не раскрывалась. В 2016 г. Baring Vostok вышел из состава акционеров компании, продав свою долю UFG, условия сделки не раскрывались
Что за актив. Медиакомпания. Управляет российскими телеканалами CTC, «Dомашний», «Че» и CTC Love, CTC Kids, а также «31-м каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец».
В 2002 г. фонд Baring Vostok Private Equity Fund инвестировал в CTC Media. В рамках IPO в 2006 г. фонд снизил свою долю с 15,48 до 9,99%, продав акции на $90,7 млн. В феврале 2007 г. фонды Baring Vostok Capital Partners продали 6,1% акций СТС Media компании Access Industries Holdings Леонида Блаватника за $189 млн, снизив свою долю в компании до 3%. По данным сайта фонда, в 2008 г. он вышел из проекта
Что за актив. Производитель «Боржоми» объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, на Украине и в Грузии.
В 1996 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) и фонд Baring Vostok Partners стали акционерами компании, вложив около $25 млн. В 2002 г. долю IFC, ЕБРР и Baring Vostok купил инвестиционный банк Salford в интересах международного фонда New World Value Fund. По неофициальной информации, сумма сделки составила $50 млн
Что за актив. Инвестиционная компания. Основана в 1993 г.
В 1994 г. фонды Baring Vostok совместно с «Альфа-групп» инвестировали в американскую компанию FGI Wireless, входившую в число основателей «Вымпелкома». Компания стала первым инвестиционным проектом фонда