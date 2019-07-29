На акции компании из дела Baring Vostok нашлись первые покупатели

Это два иностранных фонда – они предложили за пакет более 2 млрд рублей

Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного» Евгений Разумный / Ведомости

На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка «Восточный», есть первые покупатели. Это американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management. Фонды направили предварительные предложения в банк и IFTG («Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров «Восточного», а также человек, близкий к банку).

Представитель Parus Marine Артур Даффи подтвердил, что фонд направил банку предложение о покупке акций IFTG неделю назад, ответа пока нет. По его словам, на акции есть и другие претенденты, но сколько точно, он не знает.

Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 млрд руб. Акции на самом деле стоили 600 000 руб., считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они не стоят 600 000 руб.

В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам презентацию с предложением купить акции IFTG: банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, – 2,5 млрд руб. («Ведомости» ознакомились с презентацией, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров, и человек, близкий к руководству банка). В презентации было указано, чем владеет IFTG: это связанные с фондовым рынком ITI Capital и ITI Funds, маркетплейс Finvale, стартап в сфере эквайринга 2can & iBox. Отдельно отмечалось, что у самого «Восточного» с каждой из четырех компаний группы IFTG есть или планируется совместный бизнес.

Майкл Калви основатель Baring Vostok «И если еще есть и вопросы по поводу стоимости этих акций, я несколько раз сказал в суде, что банк может продавать эти акций на рынке. Я уверен, что банк получит за это больше 2,5 млрд руб. Значит, нет ущерба». На суде 8 июля.

Parus Marine направил предварительное предложение в «Восточный» на имя и. о. предправления Вячеслава Арутюняна 19 июля. Фонд оценил пакет IFTG в $41,25 млн (около 2,6 млрд руб.) на основе финансовой отчетности компании за 2018 г., указано в документе. Автор письма – известный американский инвестор Чарльз Райан, председатель совета директоров «Магнита». Пакет акций, говорится в письме, может выкупить Parus Marine или организация, напрямую принадлежащая консорциуму во главе с Райаном. Фонд отмечает, что у активов, которыми владеет IFTG, сильная операционная деятельность и они могут сохранить привлекательную конкурентоспособность. «Для банка мы надежный и опытный партнер и понимаем, что сделку важно провести быстро, с минимальным ущербом для текущих операций как для IFTG, так и для банка», – указано в письме Parus Marine. Компания была готова завершить due diligence и подписать обязывающие документы еще до 26 июля.

Parus Marine – консорциум американских технологических инвесторов, инвестирующих в том числе в Россию и СНГ с 1996 г.

Другой потенциальный покупатель – фонд Pacific World Fund Management (PWFM) – направил предварительное предложение в IFTG 22 июля. PWFM оценивает пакет акций IFTG в меньшую сумму – в $34–38 млн (2,1–2,3 млрд руб.) и добавляет, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 г. Основной бизнес фонда базируется в Тяньцзине и Шэньчжэне. Гонконгский PWFM – стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который связан с Российской венчурной компанией.

По словам собеседника «Ведомостей», знающего о переговорах, потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok. О том, что Baring Vostok не связан ни с одним из иностранных фондов и не имеет с ними общих проектов, говорит и его представитель. В «Восточном» отказались комментировать «слухи и домыслы».

Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, – часть плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 г., говорит представитель Baring Vostok.

За последнее время «Восточный» серьезно поистратил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку банка, по итогам которой ему нужно было досоздать резервы на 19,6 млрд руб. ЦБ согласовал с «Восточным» план финансовой устойчивости и предписал до 2020 г. досоздать резервы. Банк сначала создал провизии на 6 млрд руб., еще 12 млрд он доначислил весной после отмены рассрочки. В мае ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб.

После этого у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко и просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме. Провести допэмиссию на 5 млрд руб., которая была запланирована банком еще в 2018 г., сейчас нельзя: суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн» Артема Аветисяна.

После выполнения последнего предписания ЦБ норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) опустился ниже 5,125%, теперь банк до конца августа должен либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции.

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