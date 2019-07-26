Доля Baring Vostok в банке «Восточный» может быть арестована

Александра Зотова для Ведомостей

Банк «Восточный» попросил Амурский арбитражный суд арестовать 41,6% своих акций, которые принадлежат компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Pertners. Недавно она владела контрольным пакетом акций банка, но по решению того же Амурского арбитражного суда была вынуждена исполнить опцион и продать 10% акций компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Как наложить арест без иска

Арест оставшихся у Evison акций – предварительная обеспечительная мера, следует из определения суда. Она нужна банку для того, чтобы Evison и основатель Baring Vostok Майкл Калви наверняка возместили убытки, которые, по мнению банка, причинили ему, пока его контролировали. Их банк оценил в 9,7 млрд руб. Когда банк контролировала Evison, Калви мог определять действия «Восточного», следует из определения суда, подавать к ним иск о возмещении убытков «Восточный» только собирается.

Арестовать акции необходимо, уверен банк, иначе «велик риск невозможности удовлетворить исковые требования к Калви и Baring Vostok даже частично». Суд оставил ходатайство «Восточного» без движения до 14 августа. Суд указал на то, что банк не предоставил ни суммы оценки пакета акций Evison, ни встречного обеспечения в размере этой суммы. Суд имел в виду, что банк не приложил к заявлению подтверждения о перечислении на счет суда депозита в размере, соразмерном стоимости требуемого им обеспечения, а также не сообщил суду саму стоимость обременяемых акций, для того чтобы суд признал размер депозита соразмерным, поясняет партнер FMG Group Николай Коленчук: банк должен теперь предоставить суду оценку вместе с платежкой о перечислении суммы на депозит, чтобы дело пошло дальше.

После реализации опциона банк контролируют Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов – его заявление в ФСБ положило начало «делу Baring Vostok», по которому арестованы Калви, четверо его подчиненных и экс-предправления «Восточного».

Банк «Восточный» готовит иск против Evison и Калви о возмещении причиненных убытков «в результате масштабных злоупотреблений», подтвердил «Ведомостям» представитель банка. Обеспечительные меры, поясняет он, необходимы для предотвращения риска остаться с «пустой» компанией в лице Evison в качестве ответчика, если его единственный значимый актив (акции банка) будет продан до решения суда.

Подавать заявление о принятии обеспечительных мер перед подачей иска – практика нечастая, но и не уникальная. С даты подачи иска до его принятия и рассмотрения судом ответчик может вывести актив, поясняет партнер FMG Group Николай Коленчук. Нечастое применения мер обеспечения на этой стадии продиктовано тем, что действия носят реальные риски для истца получить встречный иск на возмещение убытков, если его требования не подтвердятся в суде. Если ответчик невиновен, то к банку могут предъявить отдельный иск за причинение ущерба или упущенную выгоду, пока акции были заблокированы, резюмирует юрист.

Как считали убытки

«Восточный» объясняет, откуда взялся убыток в 10 млрд руб., который ему якобы причинили Калви и Evison, пока контролировали банк.

В 8,1 млрд руб. ущерба банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм банка» Аветисяна, который был присоединен к «Восточному» в 2017 г., говорится в определении суда. Сокращение около 1000 (95% от общего штата) человек привело к тотальной потере компетенций в работе с МСБ, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка, объясняет цифру представитель банка.

Банк также заключил с подконтрольным Baring Vostok коллекторским агентством «Национальная служба взыскания» фиктивные договоры оказания услуг, которые банк оплатил, но которые не были ему оказаны, следует из документа: этот убыток банк оценил в 1 млрд руб. В 528 млн банк оценил ущерб от того, что кипрская Croushi Enterprises погасила перед банком кредит путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене, говорится в определении. По словам представителя банка, эта компания подконтрольна Baring Vostok. «Восточный» считает, что приведенные сделки были совершены в период, когда Evison, являясь мажоритарным акционером банка, никоим образом не препятствовала совершению указанных действий в противовес интересам банка.

После рейдерского захвата «Восточного» Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание банка в акционерный конфликт путем причудливых ходатайств даже без сформулированного искового требования, говорит представитель фонда. В интересах вкладчиков, продолжает он, и для сохранения финансовой стабильности Baring Vostok последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор: новые мажоритарии не гнушаются ни уголовными делами, ни юридическими шагами, которые подвергают риску будущее банка для решения своих сиюминутных задач. Цель таких ходатайств в том, чтобы за счет вымышленных требований получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более $320 млн международных инвесторов, и продолжать выводить активы. «Мы удовлетворены тем, что суд принял единственно верное в такой ситуации решение – не дал хода ходатайству, и продолжим отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание».

Корпоративный конфликт в «Восточном» длится уже полтора года. Baring Vostok и Калви обвиняли Аветисяна и «Финвижн» в выводе активов из Юниаструм-банка перед присоединением к «Восточному». Именно этим Evison объясняла отказ исполнять опцион, заключенный перед объединением банков, и продавать «Финвижн» 9,99% акций банка. Baring Vostok проиграл спор за опцион в российском суде и исполнил его. Стороны продолжают судиться в Лондоне.

Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.

«Ведомости» ожидают ответа представителей «Финвижн» и НСВ.