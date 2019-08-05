Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

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Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.

Снижение ставок ипотеки на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, а также по нецелевому кредиту под залог недвижимости составит 0,5 процентного пункта (п. п.), уточнил госбанк.