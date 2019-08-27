ЦБ готов отменить «инвестиционное рабство»

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Максим Стулов / Ведомости

Россияне открыли уже миллион индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на сумму более 120,3 млрд руб., сообщила во вторник Мосбиржа.

На это потребовалось почти пять лет – первые ИИС появились в России в 2015 г. Их создали для того, чтобы привлечь население на фондовый рынок: если счет существует не менее трех лет, его владелец может получить одну из двух налоговых льгот. Первая – налоговый вычет в размере зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год, т. е. из бюджета можно вернуть до 52 000 руб. ранее уплаченного налога на доходы (НДФЛ). Вторая – полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных от активов на счете, при закрытии счета. Сейчас у инвестора может быть открыт только один ИИС, завести следующий можно после закрытия предыдущего. В год на ИИС можно внести до 1 млн руб. По данным Мосбиржи, сейчас средний «чек» инвестсчета, открытого у брокера, составляет 410 000 руб., в управляющей компании (УК) – 355 000 руб.

Для дальнейшего роста числа клиентов с инвестиционными счетами требуются усилия провайдеров услуги – брокеров и управляющих компаний, а также модернизация самого продукта. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Мосбиржей.

Для этого ЦБ в том числе согласен разрешить инвесторам иметь одновременно несколько ИИС. Инвестор сможет разнести сумму по нескольким счетам у разных профучастников, при этом размер налоговой льготы останется без изменений, пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, оставив один из ИИС ключевым с точки зрения входа и выхода на этот рынок. Остальные ИИС смогут корреспондировать друг с другом через основной».