ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ готов применять меры к банкам, которые в установленный законом срок не подключатся к Системе быстрых платежей (СБП), сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.

К 1 октября к СБП должны подключиться 11 системно значимых банков. Сбербанк не успеет это сделать «физически», рассказал предправления Герман Греф: «Это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП» (цитата по «Интерфаксу»).

У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку, парирует представитель ЦБ: вся необходимая документация была доступна с ноября 2018 г. Регулятор в вопросе подключения даже пошел банкам на уступки. Изначально системно значимые банки должны были подключиться к СБП к 1 сентября, но по результатам обсуждения с участниками рынка срок был продлен до 1 октября, напоминает регулятор.

Сейчас к СБП подключены 16 банков, в том числе 8 системно значимых – ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк», Альфа-банк, Промсвязьбанк, говорится на сайте СБП. Кроме Сбербанка успеть подключиться к СБП должны Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). «Ведомости» ожидают комментариев их представителей. Один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время, сообщил ЦБ, отметив, что процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила 2–4 месяца и не вызвала никаких сложностей. МКБ планирует подключиться к СБП на следующей неделе, рассказал начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания Алексей Курзяков: услуга для клиентов банка будет бесплатной.

ЦБ имеет право штрафовать банки на сумму до 0,1% минимального размера уставного капитала. Он составляет 1 млрд руб., так что максимальный штраф, который грозит Сбербанку, составляет 1 млн руб.

СБП заработала в феврале этого года, но Сбербанк к ней подключаться не торопится: банк создал конкурента системы ЦБ. К системе переводов Сбербанка по номеру телефона на сегодня подключились четыре банка и четыре компании: «Тинькофф», Совкомбанк, Проинвестбанк, СДМ-банк, «Связной – Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги». До середины прошлого года Сбербанк не пускал в свою систему переводов других игроков: клиенты Сбербанка могли отправить деньги по номеру телефона только внутри него самого. Все изменилось, когда ЦБ заявил о запуске СБП, целью создания которой было разрушить монополию Сбербанка на рынке денежных переводов. Комиссию за переводы в СБП каждый банк-участник устанавливает самостоятельно, но она существенно меньше по сравнению с другими способами перевода денежных средств, говорится на сайте системы. Переводы в СБП бесплатны для банков до 2020 г., а затем ЦБ как оператор будет брать комиссию.

Сбербанк давно развивает свою систему мгновенных переводов, сейчас подавляющее число переводов с карты на карту осуществляется в ней. Госбанк всегда критиковал СБП и не стремился подключаться к ней. Государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются, говорил Греф. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок – один из лучших в мире <...> мы точно в тройке лидеров», – подчеркивал он.

Вопрос конкуренции на рынке беспокоит ЦБ и если он не будет работать в этом направлении, то через какое-то время на рынке останется несколько игроков, говорила в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Наступило время, когда нам нужно понять, как более чем 400 банков будут составлять достойную конкуренцию друг другу, обеспечив при этом более качественный сервис и более низкие тарифы», – отмечала она.

Сбербанк готов к штрафам. «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», – сказал Греф (цитата по ТАСС).