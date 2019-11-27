Компании из Кремниевой долины подешевели на $100 млрд

«Ситуацию в Кремниевой долине можно сравнить с шумной вечеринкой, длившейся пять лет, но кто-то вдруг выключил свет. Мы все пытаемся привыкнуть к темноте, и никто не знает, что будет дальше» – так описывает ситуацию Крис Дувос из инвесткомпании Ahoy Capital (его слова по The Wall Street Journal (WSJ). Совокупная стоимость компаний из Кремниевой долины сократилась примерно на $100 млрд в этом году. Некоторые компании, например Uber, подешевели уже после выхода на биржу, а WeWork, лишившейся доверия инвесторов, пришлось и вовсе отменить IPO. Теперь и руководители стартапов, и инвесторы стали внимательнее относиться к финансовым результатам компаний и не добиваются роста бизнеса любой ценой.