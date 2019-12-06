«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального
Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций. Об этом РБК рассказали в «ВТБ Лизинге» (входит в группу ВТБ).
«Эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было аффилированным с ней структурам», – говорится в ответе «ВТБ Лизинга» на запрос РБК (под ответом компании стоит подпись ее гендиректора Дмитрия Ивантера). Самолеты были проданы «сторонним компаниям», уточняется в ответе. Каким именно – в «ВТБ Лизинге» не уточнили, но заметили, что сделка проходила при рыночных условиях и на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами.
«Ведомости» отправляли запрос в ВТБ ранее, но еще не получили на него ответ.
Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждает, что супруга российского премьера Светлана Медведева пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод фонд сделал на основе публичных данных о поездках Медведевой и о полетах лайнера. Сейчас самолет принадлежит зарегистрированной в Белизе IF COMPANY LIMITED, выяснили авторы расследования. В нем говорится, что этот офшор купил лайнер в декабре 2017 г. у другого офшора – TEKSER MANAGEMENT LIMITED, который в свою очередь до сентября 2018 г. был в списке аффилированных лиц ВТБ.
IF COMPANY LIMITED также упоминается в еще одном расследовании ФБК как владелец самолета Bombardier Global 6000, которым, по утверждению фонда, пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде. Этот вывод также был сделан на основе открытых данных о поездках журналистки и информации о перемещениях самолета. Предыдущим владельцем лайнера была дочерняя компания ВТБ.