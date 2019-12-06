«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждает, что супруга российского премьера Светлана Медведева пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод фонд сделал на основе публичных данных о поездках Медведевой и о полетах лайнера. Сейчас самолет принадлежит зарегистрированной в Белизе IF COMPANY LIMITED, выяснили авторы расследования. В нем говорится, что этот офшор купил лайнер в декабре 2017 г. у другого офшора – TEKSER MANAGEMENT LIMITED, который в свою очередь до сентября 2018 г. был в списке аффилированных лиц ВТБ.