Силовики провели обыски по делу бывшего страховщика МВД

Есть вопросы у МВД и к регулятору. Летом министерство попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ЦСО. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз. Иск о признании ЦСО банкротом был отклонен. А ЦБ вывел временную администрацию из компании.