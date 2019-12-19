Силовики провели обыски по делу бывшего страховщика МВД
Сотрудники правоохранительных органов провели 15 обысков по делу о контракте на 13,7 млрд руб. между МВД и «Центральное страховое общество». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в правоохранительных органах. Обыски проводили сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД, добавил один из них.
Обыски прошли у сотрудников МВД, в частности, у руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной, а также причастных к заключению госконтракта лиц. Об этом же сообщает и издание Baza. По словам собеседника «Ведомостей», это уже третья волна обысков и будет еще одна.
В мае СКР возбудил уголовное дело по статье 172.1 УК по факту предоставления ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности. В июле оперативно-следственная группа провела выемку документов в ЦБ по этому делу. Следователей интересовала предоставленная в ЦБ отчетность страховщика и сотрудники, ответственные за ее проверку.
Как объясняли ранее источники «Ведомостей», следствие хочет разобраться, как малоизвестное ЦСО смогла в декабре 2017 г. получить гигантский контракт от МВД на страхование полицейских. Причем лицензию на страхование сотрудников правоохранительных органов компания получила от ЦБ за несколько дней до тендера. А на самих торгах ЦСО сумела обойти лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС.
Однако уже спустя несколько месяцев страховщик рухнул. В мае 2018 г. ЦБ отозвал у ЦСО лицензию, в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию».
Есть вопросы у МВД и к регулятору. Летом министерство попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ЦСО. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз. Иск о признании ЦСО банкротом был отклонен. А ЦБ вывел временную администрацию из компании.
Теперь влиять на ее деятельность регулятор не может, потому что компания лишилась лицензии страховщика и не подведомственна ЦБ. Сама компания из ЦСО переименована в «Центральное общество».
Проверка Генпрокуратуры показала, что сотрудники временной администрации и ЦБ не приняли меры по взысканию долгов с третьих лиц перед компанией, рассказывали «Ведомостям» два человека, знакомых с содержанием октябрьского ответа ведомства МВД и человек в правоохранительных органах. В отчете о работе временной администрации также отсутствовало основание для прекращения ее функций и заключение о восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности ЦСО, посчитала Генпрокуратура.
«Ведомости» направили запросы в СКР и МВД.