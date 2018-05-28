Крах «Центральной страховой компании» оставил без гарантий туристов и полицейских

В компании были застрахованы 148 туроператоров и почти 800 000 сотрудников МВД

Информация о стоимости страховки, которую туроператоры платят страховщику, является закрытой Дмитрий Новожилов / Ведомости

Центробанк отозвал лицензии у «Центрального страхового общества» (ЦСО), соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ. Компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности, объяснил регулятор причину отзыва лицензии.

Как пострадают туроператоры

ЦСО предоставляла финансовую гарантию 148 туроператорам России, следует из реестра туроператоров. Однако среди них есть туроператоры, у которых срок действия страховки от ЦСО истек в 2017 - начале 2018 г. По закону, у туроператора должна быть финансовая гарантия в виде договора страхования или банковской гарантии. Для туроператоров, работающих в сфере внутреннего или въездного туризма, размер гарантии должен составлять 500 000 руб. У туроператоров, занимающихся выездным туризмом, деятельность должна быть подкреплена гарантией на 30 млн руб.

Ростуризм сообщил, что те туроператоры, которые страховали в ЦСО свою гражданскую ответственность за неисполнение обязательств, должны в течение 45 дней предоставить ведомству новый документ о финансовой гарантии. Если они этого не сделают, то Ростуризм вправе исключить туроператора из единого реестра туроператоров.

Информация о стоимости страховки, которую туроператоры платят страховщику, является закрытой: ее размер определяется туроператором и страховщиком в каждом случае индивидуально. Стоимость перестраховки обычно составляет от 300 000 до 1 млн руб., говорит топ-менеджер крупного туроператора. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Ростуризма.

Механизма гарантий на случай неисполнения страховщиком своих обязательств по договору страхования ответственности туроператоров сейчас нет. Однако действует ассоциация «Турпомощь», основной задачей которой является оказание экстренной помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.

Какие обязательства были у ЦСО перед МВД

В ЦСО также были застрахованы жизнь и здоровье 788 800 сотрудников МВД на период 2018-2019 гг. Соответствующий тендер МВД компания выиграла в декабре прошлого года за 13,7 млрд руб., говорилось на портале госзакупок. По закону, за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае инвалидности – от 500 000 до 1,5 млн руб.

Год назад, в апреле 2017 г., ЦБ на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности. В октябре временная администрация покинула компанию – ее присутствие не помешало ЦСО обойти в тендере МВД лидеров рынка: «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Лицензию на право заниматься этим видом страхования ЦСО получило всего за три дня до тендера.

МАКС еще до конкурса обращала внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «очень странные показатели», представленные в тендере, говорила «Ведомостям» гендиректор компании Надежда Мартьянова. «Как можно было 13 млрд руб. госсредств передать этой структуре? Мы просто разводим руками!» – возмущалась она.

Ситуация, которая сложилась в связи с отзывом у ЦСО лицензии, «руководством МВД России взята на особый контроль», сказал «Ведомостям» представитель министерства. «Предпринимаются все необходимые меры для соблюдения предусмотренных законодательством социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время все страховые выплаты производятся в установленном порядке», – добавил он.