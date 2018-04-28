ЦБ выявил проблемы с платежеспособностью у страховщика МВД

Максим Сергеев / Ведомости

ЦБ с 28 апреля назначил в Центральном страховом обществе (ЦСО) временную администрацию: компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности, сообщил регулятор.

В декабре прошлого года ЦСО выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018–2019 гг. за 13,7 млрд руб., говорилось на портале госзакупок. По закону за гибель сотрудника МВД страховщику придется выплатить 2 млн руб., в случае инвалидности – от 500 000 до 1,5 млн руб.

В субботу ЦБ сообщил, что приостановил у ЦСО действие лицензии на добровольное личное страхование, в том числе на страхование жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств. Регулятор отвел страховщику жизни и здоровья личного состава МВД 10 дней для устранения нарушений. Если компания это не сделает, регулятор вправе отозвать у нее лицензию.

ЦБ не комментирует действующие компании. Его представитель лишь напомнил, что приостановление действия лицензий означает запрет на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений в текущие, если они влекут увеличение обязательств страховщика. Страховщик при этом обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Это не первое надзорное действие регулятора в отношении ЦСО. Год назад, в апреле 2017 г. ЦБ на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности. В октябре временная администрация покинула компанию – ее присутствие не помешало ЦСО обойти в тендере МВД лидеров рынка: «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС.

МАКС еще до конкурса обращала внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «очень странные показатели», представленные в тендере, говорила «Ведомостям» гендиректор компании Надежда Мартьянова. «Как можно было 13 млрд руб. госсредств передать этой структуре – мы просто разводим руками», – возмущалась она. ЦСО удалось получить максимальный балл в конкурсе по критерию «темпы роста» за последние три года, говорил один из проигравших тендер. По этому показателю были отсеяны «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Лицензию на право заниматься этим видом страхования ЦСО получило за три дня до тендера.

Подобных случаев, когда у компании приостанавливали лицензию по ОГС жизни и здоровья военнослужащих, еще не было, говорит директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников. По этому тендеру контракт прекращается только в случае ликвидации компании и никаких пунктов о возврате премии в этом случае в тендерной документации предусмотрено не было, отмечает он. Если у ЦСО будет отозвана лицензия, то вполне вероятно, что МВД придется проводить новый конкурс, считает Печников.

«Ведомости» ожидают комментариев МВД и ЦСО.