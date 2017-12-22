Жизнь полицейских за 13,7 млрд рублей застрахует убыточная компания

Малоизвестный страховщик, получивший нужную лицензию за три дня до тендера, обошел лидеров рынка

В прошлые годы страховщиками военослужащих МВД выступали «МАКС» (2017 г.), СК «Арсенал» (2016 г.) и «ВТБ страхование» (2013-2015 гг.) Денис Абрамов / Ведомости

Около 13,7 млрд руб. госсредств за страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД получит Центральное страховое общество (ЦСО): компания признана победителем в тендере и будет страховать полицейских в 2018–2019 гг. Это следует из обнародованных в пятницу документов на портале госзакупок. На конкурс также заявлялись крупнейший страховщик страны «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС».

По закону, за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае установления инвалидности - от 500 000 до 1,5 млн руб.

В прошлые годы страховщиками военнослужащих МВД выступали «МАКС» (2017 г.), СК «Арсенал» (2016 г.) и «ВТБ страхование» (2013—2015 гг.).

В апреле прошлого года Центробанк на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности, следует из сообщения ЦБ. В октябре временная администрация покинула компанию. Убыток страховщика по итогам прошлого года вырос в 2,5 раза до 98,7 млн руб., говорится на сайте компании.

СК «МАКС» обращалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) еще на этапе формирования заявок и указывала ведомству на «очень странные показатели», представленные в тендере, рассказывает гендиректор компании Надежда Мартьянова. ЦСО удалось получить максимальный балл в конкурсе по критерию «темпы роста» за последние три года, объясняет один из проигравших тендер. По этому показателю были отсеяны «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС», продолжает он: «Лидеры рынка не могут показывать динамику, сопоставимую с ЦСО. Взносы этой компании в 2013 г. составились всего 12,2 млн руб., в 2016 г. - 679,1 млн руб.». За девять месяцев этого года компания собрала 604,3 млн руб. –100-е место (данные ЦБ).

Капитал и наличие рейтинга имели маленький вес в критериях тендера. У ЦСО нет рейтинга, уставный капитал – 855 млн руб., говорится на сайте компании. Кроме того, ЦСО получила лицензию ЦБ на право заниматься страхованием госслужащих только 14 декабря.

Дозвониться до ЦСО по телефону, указанному на сайте, корреспонденту «Ведомостей» не удалось. «Вы допустили ошибку, попробуйте повторить попытку», – отвечает колл-центр компании. Адрес электронной почты для контактов на сайте ЦСО обнаружить не удалось.

«Как можно было 13 млрд руб. госсредств передать этой структуре – мы просто разводим руками», - говорит Мартьянова. «ВТБ страхование» от комментариев отказалось, «Согаз» запрос оставил без ответа.

МВД на запрос «Ведомостей» не ответило. ФАС на момент публикации предоставить комментарий не смогла. «Ведомости» ожидают ответа от ЦБ.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», по 33% в компании принадлежит ООО «ДЭШ.ЭКС» (деятельность в области архитектуры), ООО «СКП» и ООО «Фаворит» (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Бенефициарами являются Артем Павлеев и Вадим Козерук, отмечает «Интерфакс».