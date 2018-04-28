ЦБ назначил временную администрацию в страховавшую полицейских компанию

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Центробанк приостановил действие лицензий «Центрального страхового общества» (ЦСО) и ввел в страховую компанию временную администрацию. Соответствующие приказы опубликованы на сайте ЦБ.
Регулятор приостановил действие лицензий на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, имущественного страхования, страхования жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств, страхования по ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков. ЦБ обязал ЦСО устранить выявленные нарушения в десятидневный срок.
В декабре 2017 г. ЦСО выиграла тендер на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 13,75 млрд руб. В конкурсе вместе с малоизвестной компанией участвовали лидеры рынка – крупнейший страховщик страны «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС». Последний страховщик выражал недоумение в связи с результатами конкурса.
В апреле 2017 г. ЦБ уже вводил в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности.
В прошлые годы страховщиками военнослужащих МВД выступали «МАКС» (2017 г.), СК «Арсенал» (2016 г.) и «ВТБ страхование» (2013-2015 гг.). По закону за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае установления инвалидности – от 500 000 до 1,5 млн руб.
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В Кремле не рассматривают национализацию UC Rusal в качестве меры спасения компании от американских санкций. Об этом журналистам в субботу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дело в том, что мы не видели желания собственников пойти по пути национализации», — добавил представитель Кремля. Важно учитывать не только желание государства, но и собственников, отметил Песков.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 24 апреля заявил, что государство не исключает выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, но предметно этот вопрос пока не обсуждался. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что вопрос национализации компаний, попавших под американские санкции, можно обсуждать лишь в том случае, «если сами владельцы компаний предложат».
Накануне, 27 апреля, Дерипаска принял решение снизить долю в En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, ниже 50%. Бизнесмен также согласился покинуть совет директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.
Решение было принято после того, минфин США заявил, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. В то же время 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей до середины мая. Сотрудники компании уходят в плановый корпоративный отпуск с 3 по 10 мая. Вместе сконцерном производство также приостанавливает автозавод LADA Ижевск. Об этом говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа».
«В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей», - уточняется в сообщении.
Компания подготовила достаточный запас автомобилей LADA, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.
В свою очередь совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти - «GM-АвтоВАЗ» - также приостановит производство машин на период майских праздников и корпоративного отпуска, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СП. «Остановка конвейера продлится с 30 апреля по 13 мая включительно», - уточнил представитель «GM-АвтоВАЗ».
Оба тольяттинских предприятия - ПАО «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» - как правило, уходят в корпоративный отпуск вместе. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляемых ему «АвтоВАЗом».
«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross
«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом - Vesta Cross. Высокий седан станет четвертой моделью в семействе Vesta
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«АвтоВАЗ»
Серийный седан практически полностью повторяет концепт Vesta Cross, представленный на Московском Международном Автосалоне в 2016 года
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«АвтоВАЗ»
Отличия высокого седана от стандартного (на фото) - передний и задний бамперы, черные расширители колесных арок и молдинги
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«АвтоВАЗ»
Многие детали cross-седана унифицированы с высоким универсалом Vesta SW Cross. У версий совпадает клиренс - 203 мм (на 25 мм больше чем у простого седана), но общая высота cross-седана на 11 мм меньше из-за отсутствия рейлингов на крыше
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«АвтоВАЗ»
Отделка интерьера аналогична Vesta SW Cross - оранжевые или серые вставки на панелях дверей и приборной панели
5/9
«АвтоВАЗ»
Для отделки салона используется сочетание ткани и искусственной кожи
6/9
«АвтоВАЗ»
Седан с увеличенным дорожным просветом - достаточно редкий тип кузова. Из аналогов можно вспомнить только Volvo S60 Cross Country
7/9
«АвтоВАЗ»
Сейчас семейство Vesta — самая популярная модель российского производителя. На автозаводе в Ижевске выпускают три модели семейства - седан, универсал SW и его cross-версию
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«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» пока не раскрывает сроки запуска в производство и начала продаж cross-версии седана
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ООО «Авиапредприятие Северсталь» заключило контракт на покупку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 у лизингового оператора «Ильюшин финанс», сообщила материнская компания - ПАО «Северсталь». Стоимость контракта - 11 млрд руб.
Поставка первого самолета в модификации RRJ-95B-100 запланирована на октябрь 2018 г., ввод в эксплуатацию - на ноябрь. Весь контракт будет реализован до 2022 г.
Закупка шести самолетов означает полное обновление авиапарка авиакомпании «Северсталь»: сейчас в нем шесть Bombardier CRJ200 и один Як-40. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, «по мере поставки новых современных самолетов текущие суда будут выводиться из эксплуатации». «Мы надеемся, что замена авиапарка позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины», - заявил он.
Авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы, является эксплуатантом аэропорта «Череповец». В 2017 г. услугами компании воспользовались более 230 000 человек.
10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax
Kamran Jebreili / AP
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала топ-100 лучших авиакомпаний мира 2017 г. Первую строчку рейтинга занимают катарские Qatar Airways
1/12
Reed Saxon / AP
Singapore Airlines — на втором месте
2/12
Koji Sasahara / AP
Тройку лучших замыкает японская ANA All Nippon Airways
3/12
Jon Super / AP
Лидер прошлогоднего рейтинга – Emirates – расположился на четвертом месте
4/12
Cathay Pacific
Cathay Pacific (Гонконг) — пятое место
5/12
Noah Berger / AP
EVA Air (Тайвань) на шестом месте
6/12
М. Стулов / Ведомости
Lufthansa (Германия) — седьмое место
7/12
Kamran Jebreili / AP
Etihad Airways (ОАЭ) на восьмом месте
8/12
Hainan Airlines
Hainan Airlines (Китай) — девятое место
9/12
Wong Maye-E / AP
Garuda Indonesia (Индонезия) — десятое место
10/12
С.Портер / Ведомости
«Аэрофлот» расположился на 30-й строчке
11/12
А. Воробьев / Ведомости
Вторая российская компания, попавшая в рейтинг, — S7 Airlines (95-е место)
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что администрация президента дала указание правительственным чиновникам сократить публичную активность до инаугурации президента Владимира Путина, передает корреспондент «Ведомостей».
«Нет, это не так. Вы знаете, что сам президент является сторонником сосредоточенной работы независимо от электорального цикла и других обстоятельств», — сказал представитель Кремля. По его словам, такого указания чиновникам не давалось: «Это сообщение не соответствует действительности».
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Путина «снизить медийную активность». Издание уточняло, что последнее перед инаугурацией публичное мероприятие с участием премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет 3 мая. В тот день он проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, писала газета.
Координацию действий перед инаугурацией планируют обсудить 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняла газета.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
1/19
Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
2/19
Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
3/19
Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
5/19
The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
6/19
Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
8/19
The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
9/19
Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
10/19
Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
11/19
The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
12/19
Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
13/19
Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
14/19
The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
15/19
The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
16/19
The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
17/19
В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
18/19
В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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В Баку начался пожар в офисном 33-этажном здании Trump Tower Baku, передает местное интернет-издание «Зеркало» со ссылкой на очевидцев.
Пожар возник на верхних этажах высотки. Расположенные рядом со зданием улицы перекрыты, на место происшествия прибыл замруководителя МЧС страны Этибар Мирзяев.
«В многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе Баку, начался пожар. На месте работают пожарные расчеты МЧС», - говорится на официальном сайте МЧС Азербайджана. Позже будет предоставлена дополнительная информация о пожаре, пообещали в ведомстве.
Сейчас в нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы-1, утверждает РИА «Новости».
Высота Trump Tower Baku составляет 130 м. Это одно из самых высоких зданий столицы Азербайджана. Оно расположено на пересечении проспекта Гейдара Алиева, проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова.
Строительство башни началось в 2008 г. В 2015 г. отделка здания, изначально носившего название ZQAN Tower, была завершена. Позже название башни изменили на Trump Tower Baku. В 2017 г. Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что не собирается уходить на отдых. Об этом председатель правительства рассказал в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».
«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать, – сказал Медведев. – Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране».
Нынешнее правительство завершает свою работу. После инаугурации президента Владимира Путина 7 мая будет сформирован новый кабинет министров.
Медведев подчеркнул, что правительство в целом выполнило поставленные главой государства задачи.
Дмитрий Медведев – мечтатель
Д. Гришкин / Ведомости
12 октября 2008 г. Президент России Дмитрий Медведев перед учебно-боевым пуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с космодрома Плесецк
1/17
Д. Гришкин / Ведомости
15 апреля 2008 г. Избранный президент РФ Дмитрий Медведев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время выступления председателя Государственной думы РФ Бориса Грызлова (на первом плане) на IX съезде партии «Единая Россия»
2/17
Д. Гришкин / Ведомости
11 октября 2008 г. Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Дмитрий Медведев на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов» в Баренцевом море
3/17
Д. Гришкин / Ведомости
10 октября 2008. Президент России Дмитрий Медведев во время саммитов СНГ и ЕврАзЭС в Бишкеке
4/17
Д. Гришкин / Ведомости
10 октября 2008 г. Президент России Дмитрий Медведев во время пресс-конференции по итогам саммитов СНГ и ЕврАзЭС в Бишкеке
5/17
Д. Гришкин / Ведомости
23 марта 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин (справа налево) во время выездного заседания Совета по развитию физкультуры и спорта в Сочи
6/17
Д. Гришкин / Ведомости
19 января 2010 г. Президент РФ Дмитрий Медведев в Кремле во время заседания Совета по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике. Слева направо – заместитель председателя правительства Александр Жуков, председатель Государственной думы Борис Грызлов
7/17
Д. Гришкин / Ведомости
27 июля 2010 г. Дмитрий Медведев провел в НИТУ МИСиС заседание комиссии при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России
8/17
Д. Гришкин / Ведомости
1 сентября 2010 г. Президент Дмитрий Медведев во время посещения Оренбургского молочного комбината
9/17
Д. Гришкин / Ведомости
17 сентября 2010 г. Дмитрий Медведев посадил дерево в мемориальном комплексе «Партизанская поляна» под Брянском
10/17
Д. Гришкин / Ведомости
4 октября 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев на заседании первого российско-украинского межрегионального экономического форума в Геленджике
11/17
Д. Гришкин / Ведомости
20 октября 2010 г. Дмитрий Медведев во время посещения городской аптеки №27 в Козельске
12/17
А. Махонин / Ведомости
10 июня 2011 г. Дмитрий Медведев на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу в здании правительства Нижегородской области по итогам саммита Россия – ЕС
13/17
А. Махонин / Ведомости
8 ноября 2011 г. Президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на торжественной церемонии, посвященной началу поставок российского газа европейским потребителям по подводному трубопроводу «Северный поток». Церемония состоялась на побережье Балтийского моря в германском городе Любмин
14/17
А. Махонин / Ведомости
11 июля 2012 г. Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка
15/17
Е. Разумный / Ведомости
14 октября 2014 г. Председатель правительства на III Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» в технополисе «Москва»
16/17
А. Гордеев / Ведомости
18 апреля 2015 г. Председатель правительства России принимает участие в коллегии Министерства экономического развития
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Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, которые приводят к массовым сбоям в работе различных сайтов, наносят ущерб «всем, кроме Telegram», заявила пресс-служба Qiwi.
Компания считает, что любые решения, которые ограничивают развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения. Кроме того, должны оцениваться последствия для бизнеса, следует из сообщения.
Сложившаяся с мессенджером ситуация, по мнению компании, требует сделать выводы о рациональности запретов и блокировок. «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», - подчеркивается в сообщении Qiwi.
Компания выступила за свободный рунет, а также против цифрового неравенства и ограничений доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», - заключили в Qiwi.
Пользователи Qiwi ранее столкнулись с последствиями блокировок IP-адресов Google. Роскомнадзор начал их блокировать, опасаясь, что Telegram с помощью этих адресов может обходить блокировку. На сайте Qiwi, в частности, не работал сервис ReCaptchа, с помощью которого обеспечивается безопасность входа.
«В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Наши специалисты работали над решением проблемы и в итоге за ночь сделали свою капчу», - отметили в компании.
Ранее против любых ограничений доступа в интернет высказались представители «Яндекса», «В контакте» и «Одноклассников».
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Начальник караула кемеровской пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя Вишня», написал из СИЗО письмо. Выдержки из письма опубликованы на сайте Сибирского регионального центра МЧС.
Письмо адресовано семье, коллегам и всем, кто поддерживает пожарного. В своем обращении Генин выражает надежду, что ситуация вокруг «Зимней вишни» прояснится и суд вынесет в отношении него оправдательный приговор.
«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены, – пишет Генин (орфография и пунктуация сохранены. – "Ведомости"). – Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть».
«У меня, в принципе, все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально», – рассказал пожарный. Он отмечает, что его самочувствие стабилизировалось, а отношение администрации СИЗО «достойное, правильное».
«Мы делали все, что смогли и больше! Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин. – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».
«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – заключает Генин. Он призвал пожарных беречь себя.
Следственный комитет предъявил Генину обвинения в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд поместил его под стражу. По данным следствия, во время пожара бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру в ТЦ. В результате пожарные потратили время, которое могло быть использовано для спасения людей.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.
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В России 28 апреля вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), официально вводящие новую желтую разметку на перекрестках, пишет газета «Коммерсантъ». Новая разметка представляет собой пересекающиеся диагональные желтые линии и неофициально известна как «вафельница», отмечает издание.
Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зеленом свете светофора, если впереди - затор. Штраф за нарушение выезда на разметку - 1000 руб. Запрет не распространяется на водителей, которые на перекрестке с «вафельницей» сворачивают, а не едут прямо.
Такая разметка появилась в Москве еще в 2015 г., но до сих пор наносилась только в качестве эксперимента по борьбе с пробками. Новая разметка, нанесенная на московские перекрестки в пилотном режиме, позволила увеличить скорость движения там на 80% утром и на 15% вечером, рассказал представитель ЦОДД. Сейчас в Москве такая разметка есть на 76 перекрестках. До конца года ее нанесут еще на 79.
Провести эксперимент по использованию «вафельной» разметки в Москве поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на секретариат чиновника. Эксперимент признали успешным, и в конце 2016 г. Шувалов поручил внести в правительство проекты документов, регламентирующих применение новой разметки.
Решить, как фиксировать нарушения, власти пока не могут, пишет «Коммерсантъ». По данным МВД, которые приводит газета, инспекторы в России выявили 9900 случаев нарушений в 2016 г. и 6900 в 2017 г. В Москве сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным. Записи не давали достаточной доказательной базы - можно было лишь увидеть, что автомобиль заехал на «вафельницу» при определенном сигнале светофора, объясняют знакомые с ситуацией собеседники издания.
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
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Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
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Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
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Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
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Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
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Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
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Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
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Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
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Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
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Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу
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Цена глобальных депозитарных расписок попавшей под американские санкции En+ Group растет на открытии торгов Московской биржи после новостей о готовности Олега Дерипаски отказаться от контроля в компании.
В первую минуту торгов цена бумаг достигала 352 руб. (+16% к закрытию предыдущей сессии), к 10:15 расписки торгуются по цене 348,2 руб. (+15,2% к закрытию). Акции подконтрольного En+ производителя алюминия UC Rusal также дорожают, к 10:04 они стоили до 30,94 руб. за бумагу (+3,5%).
Бумаги En+ сейчас стоят в два раза дешевле по сравнению с периодом до объявления санкций 6 апреля, акции UC Rusal – на 12% дешевле. Котировки алюминиевой компании после попадания в черный список обваливались более чем на 40%, однако затем скорректировались на положительных новостях.
В пятницу En+ сообщила, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины.
Промышленной группе En+ принадлежит 48,1% акций второго крупнейшего мирового производителя алюминия UC Rusal. По соглашению, которое акционеры UC Rusal подписали еще до IPO компании на Гонконгской бирже, En+ признается контролирующим акционером.
Ранее минфин США пояснял, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. Однако 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».