Силовики провели выемку документов в ЦБ

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Максим Стулов / Ведомости

В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО), об этом «Ведомостям» рассказал человек, видевший письмо СК в регулятор о проведении выемки документов, подтвердили собеседник в правоохранительных органах и человек, знающий это от сотрудника ЦБ.

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное в мае по статье 172.1 УК РФ по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности, говорят собеседник, видевший письмо от СК в ЦБ, и человек в правоохранительных органах. Следователей среди прочего интересует предоставленная в ЦБ отчетность страховщика и сотрудники, ответственные за ее проверку, отмечают они. Как сообщают собеседники «Ведомостей», следствие хочет разобраться, как малоизвестное ЦСО, где еще в 2016 г. сидела временная администрация, в 2017 г. получило от ЦБ лицензию на страхование сотрудников МВД, выиграло тендер почти на 14 млрд руб., а спустя несколько месяцев рухнуло из-за нарушения требований к финустойчивости и платежеспособности. Именно поэтому должна быть проверена и деятельность сотрудников ЦБ, работавших с отчетностью этой компании, указывает человек в правоохранительных органах.