Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк выдает около половины всей ипотеки в стране и регулярно меняет условия кредитования. В последний раз он снижал ставки по основной линейке продуктов чуть больше месяца назад – 22 ноября. На 0,3 п. п. были снижены ставки на приобретение готового жилья, на 0,4 п. п. – на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, на 0,6 п. п. – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области. Квартиру в новостройке в ипотеку можно приобрести по ставке от 6,5%, на вторичном рынке – от 8,5%. С 29 ноября была скорректирована на 0,5 п. п до 9% ставка на рефинансирование ипотечных кредитов других банков.