Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк 26 декабря запускает ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело», сообщает пресс-служба госбанка. Речь идет о гражданах, не имеющих работодателя и наемных работников и получающие доход непосредственно от своей трудовой деятельности.
К самозанятым относятся, к примеру, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и лица, занимающиеся частной практикой, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. С 1 января 2019 года к ним отнесены люди, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (4 или 6% в зависимости от того, оказана услуга физическому или юридическому лицу). Это частные репетиторы, няни, домработницы и др.
«Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка», – поясняет директор дивизиона «ДомКлик» госбанка Николай Васев. Теперь они могут оформить любой ипотечный кредит из базовой линейки Сбербанка, за исключением кредита на индивидуальное жилищное. Это программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость».
Минимальная ставка ипотеки для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке – 7%. Это соответствует ипотечным ставкам для людей, не являющихся зарплатными клиентами Сбербанка, но на 0,5 процентного пункта выше, чем для зарплатников.
«Специальный продукт для самозанятых — это новинка для рынка ипотеки в России», – говорит руководитель направления банковских рейтингов НРК Михаил Доронкин. По его словам, сейчас к таким заемщикам банки относятся настороженно, так как не могут просчитать их дефолтность и риски, и неохотно выдают им кредиты. «У Сбербанка есть возможности, чтобы протестировать этот сегмент и раньше конкурентов охватить своими ипотечными продуктами новый пласт клиентов», – резюмирует Доронкин.
Представитель второго по величине ипотечного банка, ВТБ, говорит, что банк выдает ипотечные кредит «Победа над формальностями» по двум документам – паспорту и СНИЛС, – без справок о доходах. По результатам скоринга его могут получить и самозанятые. Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой недвижимости. Альфа-банк пока выдает ипотеку только официально трудоустроенным гражданам, но планирует распространить ее и на самозанятых, сообщил представитель банка.
Сбербанк выдает около половины всей ипотеки в стране и регулярно меняет условия кредитования. В последний раз он снижал ставки по основной линейке продуктов чуть больше месяца назад – 22 ноября. На 0,3 п. п. были снижены ставки на приобретение готового жилья, на 0,4 п. п. – на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, на 0,6 п. п. – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области. Квартиру в новостройке в ипотеку можно приобрести по ставке от 6,5%, на вторичном рынке – от 8,5%. С 29 ноября была скорректирована на 0,5 п. п до 9% ставка на рефинансирование ипотечных кредитов других банков.