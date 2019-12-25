Миллиард на доверии государству

Взвесить эти риски и довериться государство предлагает самозанятым – на выгодных условиях. И ставка нового налогового режима (4 или 6%), и способ его уплаты – через мобильное приложение без контактов с налоговой – действительно уникальны. Первый миллиард рублей государство уже получило, за год в качестве самозанятых зарегистрировалось 330 000 человек. Разумеется, для бюджета эта сумма даже не статистическая погрешность, но для развития налоговой культуры это символическая цифра.