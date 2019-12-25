Миллиард на доверии государству
Успех режима самозанятых зависит от того, сможет ли государство убедить людей, что оно больше не будет им врать
Государство, так часто обманывавшее общество, предлагает вновь поверить ему. Уплата налогов, выход из тени – это проявления доверия. Человек должен ответить для себя на вопрос: что опаснее – рисковать быть пойманным или показать свои доходы?
Взвесить эти риски и довериться государство предлагает самозанятым – на выгодных условиях. И ставка нового налогового режима (4 или 6%), и способ его уплаты – через мобильное приложение без контактов с налоговой – действительно уникальны. Первый миллиард рублей государство уже получило, за год в качестве самозанятых зарегистрировалось 330 000 человек. Разумеется, для бюджета эта сумма даже не статистическая погрешность, но для развития налоговой культуры это символическая цифра.
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